video suggerito

Ibrahimovic ricompare a Napoli: “Sono stato male. Ho tagliato i capelli, il fisico ha avuto uno shock” Zlatan Ibrahimovic è ricomparso al seguito del Milan dopo settimane di assenza, spiegandone il motivo: “Sono stato male per un virus, ho perso anche tre chili”. Lo svedese ci ha scherzato sopra: “Ho tagliato i capelli, il fisico ha avuto uno shock…”. Ibra ha smentito le voci sui contrasti con l’AD Furlani: “Sono falsità, parliamo tutti i giorni”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo settimane di assenza pubblica e il dilagare delle voci più disparate sul venir meno della sua centralità nel Milan, Zlatan Ibrahimovic è ricomparso allo stadio Maradona nel prepartita di Napoli-Milan, match fondamentale per le residue speranze di Champions della squadra di Conceiçao. Ovviamente la prima domanda fatta da Diletta Leotta allo svedese, che è alla sua prima esperienza dirigenziale dopo il ritiro, è stata proprio sulla sua lontananza, non solo dai riflettori ma anche da Milanello. Nessun retroscena particolare, men che mano una rottura all'interno della società – svela Ibra – ma condizioni di salute non buone, tali addirittura da fargli perdere tre chili.

Ibrahimovic racconta il motivo della sua lunga assenza: "Sono stato male, ho perso tre chili"

"La verità è che sono stato male – attacca Ibrahimovic, che poi ci scherza sopra per tenere fede al suo personaggio – Ho tagliato i capelli, il fisico ha avuto uno shock… Scherzi a parte, sono stato male, ho preso un virus, ho perso anche tre chili. Però adesso sto meglio e sono presente".

Zlatan Ibrahimovic intervistato da Liletta Leotta poco prima di Napoli-Milan

Molto si è detto e scritto su uno spostamento dell'asse centrale del Milan verso l'AD Furlani, dopo il colloquio di quest'ultimo col proprietario Gerry Cardinale, numero uno del fondo americano RedBird. Qualcuno è arrivato anche a ipotizzare rapporti tesi tra Furlani e Ibrahimovic, quasi una resa dei conti all'interno della società rossonera, col nodo da sciogliere della scelta del nuovo direttore sportivo e relativa responsabilità.

Lo svedese smentisce i contrasti con l'AD Furlani: "Sono falsità, tutto inventato"

Lo svedese smentisce tutto: "Se mi sento centrale per il Milan, anche nel futuro? Sono qua per aiutare tutti quanti, in campo e fuori campo. Come è stato prima, nel presente e nel futuro. Il nuovo DS? Lo so che si parla tanto di questa figura, però noi siamo uniti, stiamo parlando tutti i giorni per capire cosa serve, cosa non serve, ma non posso entrare nei dettagli. Ho visto che hanno scritto che ho litigato con Furlani e altre cose, ma sono falsità, tutto inventato. Con Furlani parliamo tutti i giorni di tutte le cose, prima, oggi e domani. Come ho detto, sono qua per aiutare tutti quanti in campo – dove spero che andrà meglio – e fuori campo".