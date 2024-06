La prima foto di Varga in ospedale dopo il terribile infortunio: sul volto i segni dello scontro

video suggerito

Le condizioni di Barnabas Varga sono in miglioramento dopo l'infortunio rimediato nella partita tra Ungheria e Scozia. La prima foto mostra un volto ancora tumefatto.

Come sta Barnabas Varga? Si può decisamente tirare un sospiro di sollievo per l'attaccante dell'Ungheria dopo il terribile e sfortunato infortunio rimediato nel match contro la Scozia. Si è temuto il peggio per il magiaro, che per la prima volta torna a mostrarsi in pubblico grazie ad una foto scattata direttamente in ospedale dove è ancora ricoverato.

La prima immagine di Varga dopo l'infortunio in ospedale

Il 29enne del Ferencvaros infatti è alle prese con le cure e il recupero post intervento chirurgico. Un'operazione necessaria per porre rimedio alle molteplici fratture facciali che Varga aveva riportato nel violentissimo impatto con il portiere scozzese Angus Gunn, durante l'ultimo match della fase a gironi degli Europei. Sui social media della nazionale ungherese è stata postata una foto relativa a Varga circondato dalla sua ragazza, dai medici e da una delegazione del gruppo magiaro.

Come sta Varga, le ultime notizie sulle condizioni dell'attaccante

Infatti si sono recati nel nosocomio sia il commissario tecnico italiano Marco Rossi, un rappresentante della squadra e il medico sociale. Tutti felici e sorridenti di poter rivedere e scambiare anche alcune parole con Varga. Quest'ultimo dal canto suo porta sul volto ancora i segni del violento impatto causatogli il grave infortunio. Lividi, gonfiore e anche cerotti a coprire i segni dell'intervento. Steso sul letto, con tanto di flebo, Barnabas Varga è riuscito comunque a mostrarsi sorridente con tanto di cenno dell'ok.

D'altronde la sua consapevolezza e quella di chi ha rischiato davvero grosso per un incidente di gioco che poteva avere conseguenze anche peggiori. Infatti Varga ha subito una commozione cerebrale che lo ha portato a perdere conoscenza.

Fortunatamente i soccorsi (sui quali c'è stata anche polemica dopo le parole di Szaboszlai) hanno prodotto gli effetti sperati: dopo aver ripreso i sensi gli sono riscontrate fratture multiple al cranio, diverse ossa piccole e grandi rotte e anche diverse lussazioni". Ora dovrà recuperare nel migliore dei modi, ma potrà farlo lontano dall'ospedale visto che potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore.