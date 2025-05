video suggerito

Van Basten ha una curiosa teoria sul fenomenale Yamal: sta giocando nel ruolo sbagliato Secondo Van Basten il Barcellona dovrebbe ripensare il ruolo di Lamine Yamal per sfruttare tutto il suo potenziale: "Avrebbe molta più influenza sul gioco"

A cura di Ada Cotugno

Lamine Yamal non giocherà la sua prima finale di Champions League ma in questa stagione ha battezzato la strada che lo poterà a grandi successi. Non ha neanche 18 anni ma è già il punto di riferimento del Barcellona e il rivale più temibile per tutte le squadre, tanto da aprire il dibattito tirando in ballo la qualità che aveva Leo Messi alla sua stessa età. Sono paragoni che lasciano il tempo che trovano, ma la realtà ci dice che il giovane spagnolo sarà uno dei calciatori più influenti per i prossimi anni anche se potrebbe ancora migliorare e lo stratagemma glielo fornisce Marco Van Basten.

Nello studio di Ziggo Sport l'ex attaccante ha parlato di una strana teoria che potrebbe aiutare il giovane giocatore a performare addirittura meglio e a contribuire con più gol e assist. Secondo l'olandese Lamine Yamal starebbe giocando in un ruolo sbagliato che non gli permette di esprimere appieno tutte le sue caratteristiche: potrebbe diventare imbattibile semplicemente variando la posizione, un consiglio che potrebbe essere tenuto in considerazione per il futuro.

Van Basten cambierebbe il ruolo di Lamine Yamal

L'olandese lo ha osservato a lungo e alla fine ha dato a tutti la sua teoria che potrebbe portare Lamine Yamal a un nuovo livello. Per Van Basten gli va cambiato ruolo: "In realtà è un peccato che giochi come ala destra, perché non riceve palla abbastanza spesso. Se giocasse più centralmente, avrebbe molta più influenza sul gioco". È un consiglio spassionato nei confronti di Flick che dovrebbe rivedere la disposizione del suo attacco per mettere lo spagnolo al centro e scatenare tutto il suo potenziale.

L'ex attaccante del Milan ha spiegato anche i motivi che lo hanno portato a comporre questa teoria: "Certo che è una minaccia costante sulla destra. Ma penso che se giocasse al centro del campo potrebbe significare ancora di più per la squadra. E credo che questo sia il passo successivo. Sa segnare gol, servire cross e mettere gli avversari davanti alla porta. Ora lo sappiamo. Il passo successivo dovrebbe essere: ‘qual è il suo impatto finale sulla squadra?' Un giocatore così bravo dovrebbe giocare molto di più al centro del campo".