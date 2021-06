Corre semplicemente appresso all'uomo. Lascia un buco enorme in difesa. Non trasmette sicurezza al reparto. E alla Juventus non ha imparato niente. In quattro concetti l'ex attaccante del Milan e dell'Olanda, Marco van Basten, distrugge Matthijs de Ligt. Dopo aver rischiato la beffa contro l'Ucraina, gli ‘arancioni' hanno battuto sul velluto l'Austria e conquistato la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei. Il primato nel girone, gli scontri diretti e i numeri della differenza reti li mettono al sicuro dai brutti scherzi dell'ultimo turno contro la Macedonia del Nord (già eliminata) ma le prestazioni offerte nelle prime due partite non hanno entusiasmato.

Anzi, in patria non mancano le critiche sulle difficoltà mostrate dalla squadra nel reparto arretrato, nell'organizzazione del gioco e nel ricorso frequente ai lanci lunghi di Stekelenburg. In buona sostanza, il gioco espresso dalla nazionale di Frank de Boer è deludente. "Il fatto che il portiere sia stato chiamato in causa tante volte per calciare la palla già non è una cosa positiva – ha ammesso nell'intervento alla TV olandese, NOS -. Puoi dominare la partita se hai maggiore visione tattica da dietro e costruisci l'azione attraverso il gioco. Ma finora queste cose non le ho viste affatto".

Se la costruzione dal basso a cui fa riferimento il ‘cigno di Utrecht' è un nervo scoperto, il giudizio si fa anche più severo quando viene preso in analisi il rendimento di de Ligt, l'uomo che dovrebbe comandare la difesa e dare il ‘la' all'impostazione del gioco. Marco van Basten usa nei suoi confronti accenti molto simili a quelli di George Best su David Beckham: "Non sa calciare col piede sinistro, non sa colpire di testa, non sa contrastare e non segna molto. A parte ciò è un buon giocatore".

Ecco, l'opinione dell'ex attaccante nasce in questo solco ed è una stroncatura. "Matthijs dovrebbe farsi valere perché è lui che dovrebbe guidare la difesa. Invece corre semplicemente dietro al suo uomo, lasciando un enorme buco in difesa". Una bocciatura che si completa con una chiosa da censura. "È andato in Italia per imparare a difendere, ma non credo che abbia imparato molto".