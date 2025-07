Una donna non può smettere di piangere al memoriale per Diogo Jota, Alisson si ferma per consolarla

Sono passati quasi dieci giorni dalla tragica fine di Diogo Jota, l'attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese morto a 28 anni assieme al fratello in un incidente stradale, e il dolore è tutt'ora vivissimo. Venerdì il Liverpool ha annunciato ufficialmente che la maglia numero 20 del calciatore è stata ritirata (è la prima volta che i Reds lo fanno per un giocatore, in precedenza era stato ritirato solo il numero 96, in memoria delle vittime della tragedia di Hillsborough del 1989) e nello stesso giorno la moglie di Diogo Jota, Rute Cardoso, si è recata assieme ad amici e familiari al memoriale creato all'esterno di Anfield dai tifosi, anzi da tutta la comunità della città del Merseyside, per rendere omaggio ai due fratelli.

Un mare di omaggi al memoriale per Diogo Jota ad Anfield, presente anche la moglie

La vedova del calciatore si è trovata di fronte un mare di fiori, orsacchiotti, sciarpe, magliette e messaggi. Rute ha deposto fiori, così come hanno fatto anche alcuni giocatori del Liverpool presenti: in rappresentanza del club c'erano Virgil van Dijk, Joe Gomez e Darwin Nunez, insieme all'allenatore Arne Slot. Anche Alisson era ad Anfield con la moglie e il portiere dei Reds è stato protagonista di un momento molto toccante, quando mentre camminava in mezzo alle migliaia di omaggi lasciati per Diogo Jota ha sentito una donna piangere a dirotto, senza riuscire a fermarsi.

Il bellissimo gesto di Alisson: va a consolare una donna che non riesce a smettere di piangere

Il portiere brasiliano ex Roma si stava incamminando verso tutt'altra direzione, ma quel pianto inconsolabile non lo poteva lasciare indifferente. Alisson si è fermato ed è andato verso la donna in lacrime, per portarle conforto e assicurarsi che stesse bene. Un gesto bellissimo, che ha mietuto tanti elogi sotto il video che ha reso virale l'episodio. Il portiere del Liverpool non aveva potuto partecipare al funerale di Diogo Jota sabato scorso, ma in seguito era stato presente alla messa del settimo giorno celebrata sempre a Gondomar questa settimana.