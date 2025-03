video suggerito

Un tifoso del Liverpool brucia la maglietta di Alexander-Arnold: in un video mostra il suo gesto Trent Alexander-Arnold sta per diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Tifosi del Liverpool infuriati, uno di loro ha deciso di bruciare la sua maglietta. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Trent Alexander-Arnold sta per diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Si stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici ma il passaggio del terzino inglese alle Merengues appare ormai cosa fatta. Con il Liverpool non è arrivato il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e così il giovane difensore sarà libero di accasarsi altrove da svincolato trovando il Real Madrid ad accoglierlo a braccia aperte. Una delle grandi sorprese lanciate da Jurgen Klopp nella sua lunga esperienza ai Reds sta per lasciare il club facendo esplodere la rabbia dei tifosi.

Uno in particolare, che si è ripreso in un video pubblicato sui social mentre fa un gesto non da tutti condiviso. Nel filmato l'uomo appare con in mano la maglietta numero 66 di Alexander-Arnold che però lentamente prende fuoco. Sta bruciando, come se volesse mandare un messaggio chiaro al giocatore: ti stiamo cancellando. Un gesto che però non tutti i tifosi dei Reds hanno appoggiato ritenendolo di cattivo gusto nei confronti di un professionista che ha dato tanto al Liverpool e che ha fatto una scelta solo per una questione lavorativa.

Di certo tanti tifosi non hanno preso bene il trasferimento del giocatore dal Liverpool al Real, ma non si sino spinti oltre come questo tifoso. In risposta alla notizia infatti, molti sostenitori dei Reds hanno espresso la loro indignazione sui social e hanno sostenuto che Arne Slot dovrebbe escludere Alexander-Arnold per il resto della stagione 2024-25. Uno di loro ha sottolineato duramente: "Personalmente abbandonerei Trent per il resto della stagione. Non lasciatelo essere parte della squadra per la fine della stagione. Non lasciatelo dire addio".

I commenti dei tifosi alla notizia dell'addio al Liverpool di Alexander-Arnold

Altri parlano in maniera molto più chiara: "Non fatelo nemmeno stare in panchina e non fatelo nemmeno partecipare alle celebrazioni per il titolo o alla parata. Fatelo guardare la squadra da casa". In ultimo un altro sostenitore furibondo ha concordato e ha aggiunto: "Non fatelo giocare un'altra partita. Non fatelo nemmeno entrare ad Anfield quando solleveremo il titolo". Insomma, il clima attorno al giocatore è caldissimo ma di certo in tanti hanno condannato il gesto del tifoso di bruciare la maglietta del Liverpool.