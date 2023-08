Udinese-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Udinese-Juventus si gioca oggi in posticipo alle ore 20:45 alla Dacia Arena. La partita verrà trasmessa in diretta Tv e in streaming in esclusiva su DAZN. Ultime news sulle formazioni di Sottil e Allegri.

La Juve di Allegri inizia la Serie A 2023–2024 a Udine, partita in tv su DAZN.

Udinese–Juventus è il posticipo domenicale della prima giornata di Serie A 2023-2024. La partita si gioca oggi alla Dacia Arena alle ore 20:45 (in contemporanea c'è anche Lecce-Lazio) e sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su DAZN. La gara in Friuli segna il debutto in campionato dei bianconeri che, esclusi dalle Coppe (non disputeranno la Conference League per violazione del settlement agreement), sono indicati tra i favoriti nella corsa al titolo per strappare lo scudetto vinto dal Napoli nella scorsa stagione. Ironia della sorte, proprio a Udine.

Sarà il torneo della rinascita e della rivincita per la ‘vecchia signora' che in quello precedente chiuse settima a causa della penalizzazione in classifica scontata per la questione delle plusvalenze. È da qui che riparte la sfida di Massimiliano Allegri, confermato in panchina nonostante le insistenti voci di addio (ha detto no a una maxi offerta dell'Al-Ahli dall'Arabia) avviando la rivoluzione in rosa e nello staff. Da qui riparte anche la nuova avventura del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che ha lasciato i partenopei dopo il trionfo tricolore e trasferirsi a Torino.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus. Sottil non ha a disposizione Samardzic, al centro del caos e del caso di mercato per la trattativa saltata con l'Inter, e si affida ad alcune certezze. A cominciare dal modulo (3-5-2) e dall'attacco che sarà imperniato su Thauvin e Beto. Assetto speculare anche per Allegri che nell'ultima amichevole del precampionato con l'Atalanta ha fatto un po' le prove generali. Fuori Bonucci, altro caso di mercato. In avanti schiera Chiesa al fianco di Vlahovic e Weah (all'esordio) come esterno di centrocampo. A dirigere il match è stato designato l'arbitro, Antonio Rapuano.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. Allenatore: Sottil.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Dove vedere Udinese-Juventus in diretta TV

La partita Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta Tv e in esclusiva su DAZN. Per assistere all'incontro sul piccolo schermo lo si potrà fare scaricando la app sulla Smart Tv oppure su console come Xbox e PlayStation, o utilizzando dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick. Per gli utenti di Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento e aderito all'offerta Zona DAZN la partita sarà visibile sul canale 214 dell'emittente satellitare. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Marco Parolo.

Udinese-Juventus dove vederla in streaming

Udinese-Juventus sarà visibile in streaming su DAZN, sia attraverso l'app sia collegandosi direttamente al sito dell'OTT, solo per gli abbonati. La partita non andrà in onda su Sky Go.

Serie A, le probabili formazioni di Udinese-Napoli

Le scelte di Sottil e di Allegri per la prima giornata di campionato. Nelle formazioni spiccano gli stessi moduli (3-5-2): friulani con Thauvin e Beto in attacco, sull'altro fronte spazio a Chiesa e Vlahovic.

