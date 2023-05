Juventus, ufficiale la penalizzazione di 10 punti per le plusvalenze: ecco la nuova classifica La Juventus è stata penalizzata di 10 punti dopo il dibattimento presso la Corte federale di appello della FIGC per la rivalutazione della sanzione del caso plusvalenze. Come cambia la classifica della squadra di Allegri.

Penalizzazione di 10 punti per la Juventus nel campionato di Serie A in corso. Ufficiale il verdetto della Corte federale d'appello nell'ambito del processo per la rivalutazione della sanzione alla società bianconera per il caso plusvalenze. In virtù di questa sentenza cambia ancora una volta la classifica della Juve in questa stagione a dir poco travagliata. I bianconeri passano da 69 punti a 59 punti. Prosciolti Nedved e gli altri dirigenti.

Si è arrivati a questa situazione dopo che il Collegio di garanzia del Coni aveva mescolato le carte restituendo i 15 punti precedentemente tolti alla Juventus per la questione plusvalenze, chiedendo una ridefinizione del tutto per una seconda modifica importante alla graduatoria del campionato

Nelle motivazioni però era stato confermato l'impianto accusatorio e l'illecito sportivo, e dunque la "voluta e reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi". Accolto il ricorso della Juve solo su un aspetto, ovvero quello relativo alle responsabilità sportive dei dirigenti senza delega (tra cui figura anche l'ex vicepresidente Pavel Nedved). Proprio Nedved infatti e gli altri tesserati della Juventus coinvolti sono stati scagionati.

Nel dibattimento di oggi il procuratore federale Chiné ha chiesto 11 punti di penalizzazione per la Juventus (2 in più rispetto alla precedente richiesta), provando a perseguire l'afflittività della pena, finalizzata dunque in base a quella che è stata definita come "dosimetria sanzionatoria", a privare dunque la squadra di Allegri dei punti necessari per far qualificarla alle prossime coppe europee. La Corte d'Appello ha deciso di punire i bianconeri con 10 punti di penalizzazione. Questo significa, classifica alla mano che la Juve potrebbe ancora lottare per la Champions e per l'Europa.

La nuova classifica della Juventus dopo la penalizzazione per il caso plusvalenze

Napoli 86 Lazio 68 Inter 66 Milan 64 Atalanta 61 Roma 60 Juventus 59 Monza 52 Bologna 50 Torino 50 Fiorentina 50

