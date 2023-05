Sentenza Juve, oggi il nuovo verdetto sulla penalizzazione: la decisione della Corte d’Appello Federale in diretta

Oggi si conoscerà la nuova sentenza della Corte d'Appello Federale sul ‘caso plusvalenze' della Juventus. Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla CAF per la ridefinizione della penalizzazione di 15 punti stabilita lo scorso gennaio, che è stata momentaneamente sospesa. La sentenza è attesa nel pomeriggio di oggi.

Cosa aspettarsi, i possibili scenari: in base alle motivazioni, però, non ci sono buone notizie per il club bianconero visto che nell'impianto accusatorio è stato confermato l'illecito sportivo e viene sottolineata una reiterata modalità di violazione delle regole. Appare scontata una nuova penalizzazione in classifica. Il Collegio del CONI ha ritenuto che "la sentenza impugnata è carente nella propria parte motiva laddove la Corte Federale ha fatto riferimento ad una asserita condivisione, da parte di detti amministratori, dei concreti dettagli e delle finalità delle operazioni sportive scrutinate, omettendo di fornire adeguato supporto motivazionale di tali affermate ed indimostrate circostanze".

Nonostante tutto, però, la società bianconera starebbe pensando di presentare il ricorso al Tar che non modificherebbe le sentenze sportive nel merito ma potrebbe evidenziarne alcuni difetti delle sentenze per consentire un risarcimento. L'eventuale ricorso sarebbe possibile solo in seguito alla nuova sentenza da parte della Corte Federale d'Appello.

