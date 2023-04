Juve, oggi la sentenza sul ricorso -15 punti: quando arriva il verdetto del Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni si pronuncerà oggi, giovedì 20 aprile, sul ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti inflitti dalla Corte Federale d'Appello per il ‘caso plusvalenze' legato all'inchiesta Prisma. La sentenza era attesa per ieri sera ma la presidente Gabriella Palmieri Sandulli ha sciolto la camera di consiglio dopo un'ora per aggiornarla ad oggi.

Cosa può accadere? Potrebbe essere confermata la penalizzazione, ma questa ipotesi sembra ormai improbabile; mentre in campo ci sono altre due possibilità: potrebbe essere accolto il ricorso dei bianconeri, restituendo i 15 punti in classifica alla squadra di Allegri; oppure potrebbe esserci nuovo rinvio alla Corte d'Appello Federale per rimodulare la sentenza.

Proprio quest'ultimo sembra essere lo scenario più probabile dopo le parole del Procuratore Generale dello Sport Ugo Taucer, che rappresentava l'accusa, nella fase conclusiva dell'udienza: "Temo che riguardo all’articolo 4 applicato alla società, sulla carente motivazione riguardo ai 15 punti di penalizzazione, un principio di fondatezza delle difese ci sia. Auspico il rinvio alla Corte d’appello federale con rimodulazione della sanzione".

0