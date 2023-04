Allegri vuole la semifinale di Europa League e copre le carte prima dello Sporting: “Ho due dubbi” Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League sul campo dello Sporting.

A cura di Vito Lamorte

Massimiliano Allegri vuole portare la Juventus in semifinale di Europa League ma per arrivarci deve superare lo scoglio Sporting Clube de Portugal. Dopo la vittoria nel match d'andata i bianconeri sono attesi da una sfida di ritorno accesissima in casa dei portoghesi allenati da Ruben Amorim.

Il tecnico bianconero ha parlato alla vigilia del return match affrontando anche il tema dell'attesa sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sui 15 punti di penalità inflitti in campionato: "Noi siamo in attesa della sentenza. Sapevamo che oggi era una giornata importante sia per la sentenza e soprattutto per preparare al meglio la partita di domani che ci consentirebbe di accedere alle semifinali".

Allegri ha proseguito così il suo intervento ai microfoni di Sky: "Una volta che sappiamo della sentenza, la mettiamo da parte e penseremo alla partita. Anche perché dobbiamo fare questo, è una partita importante e non è semplice perché lo Sporting ha eliminato l'Arsenal. Non dobbiamo pensare al risultato della partita di andata ma dobbiamo giocare una partita secca".

Sulle condizioni di Rabiot, Chiesa e Szczesny l'allenatore della Vecchia Signora ha dichiarato: "Szczesny è a posto e sta bene. Rabiot è disponibile e sta bene e ha fatto tutto l'allenamento. Poi ho un dubbio a metà campo e uno davanti . Mi sono rimasti due dubbi e poi domani decido".

In merito a qualche accorgimento tecnico, con Danilo che si allarga per evita a Chiesa di giocare tutta fascia, Allegri ha risposto a modo suo: "Non è questione di difesa a quattro è che il Sassuolo giocava con i tre davanti. Domani è differente perché loro giocano con i tre davanti e due esterni molto alti e quindi bisogna essere molto bravi. Domani ci vuole disponibilità da parte di tutti in fase difensiva e essere bravi a non concedere le palle dentro e nelle palle laterali. Loro cercheranno di dare pressione all'inizio perché devono recuperare una partita".