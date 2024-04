video suggerito

Europa e Conference League oggi in TV, le partite di ritorno dei quarti: orari e dove vederle Roma-Milan e Atalanta-Liverpool di Europa League andranno in scena ancora una volta alle 21, nella gara decisiva che assegnerà i posti per le semifinali di Europa League. In Conference la Fiorentina sfida il Viktoria Plzen alle ore 18:45. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ada Cotugno

L'Europa League si prepara a offrire lo spettacolo del ritorno dei quarti di finale: tutto è pronto per scoprire chi riuscirà ad approdare alle semifinali, a partire dall'italiana che avrà la meglio nella sfida tra Roma e Milan che sarà trasmessa in chiaro. L'Atalanta spera di chiudere la pratica dopo il 3-0 al Liverpool sfruttando il fattore campo per il ritorno, mentre completano ilo programma West Ham-Bayer Leverkusen e Marsiglia-Benfica.

Europa e Conference League 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Le partite in programma per il ritorno dei quarti di finale in Europa League si giocheranno tutte alle ore 21:00, con le tre italiane che scenderanno in campo contemporaneamente come all'andata. Di seguito il programma completo delle gare di Europa League e Conference League.

Il programma delle partite di Europa League

21:00 – Roma-Milan (RAI 1, DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT 252)

21:00 – Atalanta-Liverpool (DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 253)

21:00 – West Ham-Bayer Leverkusen (DAZN e SKY SPORT 255)

21.00 Marsiglia-Benfica (DAZN e SKY SPORT 256)

Le partite dei quarti di Conference League

18:45 Fiorentina-Viktoria Plzen (DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT 254)

18:45 Lilla-Aston Villa (DAZN)

21:00 Fenerbahce-Olympiacos (DAZN)

21:00 PAOK-Bruges (DAZN)

Dove vedere l'Europa League in TV, in streaming e in chiaro

Oltre alle solite partite trasmesse da DAZN e SKY ci sarà anche la possibilità di seguire una partita gratuitamente in chiaro sulla Rai, come nel caso delle squadre italiane. Questa volta toccherà a Roma-Milan la trasmissione sulla rete nazionale, anche se in contemporanea sarà visibile anche su SKY e DAZN e in streaming su RaiPlay. Atalanta-Liverpool e Fiorentina-Viktoria Plzen saranno invece visibili su DAZN e Sky in contemporanea.