Ricorso Juve, oggi la decisione del Coni sulla penalizzazione: news in diretta sul caso plusvalenze

Oggi, 19 aprile 2023, è fissata la seduta del Collegio di garanzia del CONI che discuterà il ricorso della Juventus contro la sentenza della corte di appello FIGC nell’ambito del processo sul ‘caso plusvalenze‘. L’udienza si terrà a Sezioni Unite e sarà presieduta da Gabriella Palmieri Sandulli con la decisione attesa nel pomeriggio.

Cosa può succedere: il Collegio dovrà stabilire se annullare la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla procura federale o se confermarla. L'annullamento della penalizzazione può avvenire solo nel caso in cui venisse rilevata una violazione oppure omessa o insufficiente motivazione. Il criterio su cui si baserà la decisione riguarda soltanto la forma, e non il merito del verdetto. Tre i possibili scenari: il ricorso viene rigettato e vengono confermati i 15 punti di penalizzazione, il ricorso viene accolto con conseguente cancellazione della penalità, il caso viene rinviato alla Corte d'Appello Federale per una rimodulazione della sentenza.

La società bianconera ha basato la sua difesa su diversi punti e il più importante riguarda il fatto che la Corte federale aveva revocato la prima sentenza di proscioglimento, ritenendo che ci fossero "fatti nuovi" emersi dalle indagini dei pm di Torino. Secondo gli avvocati del club la sentenza che ha inflitto la penalità ha violato i principi basilari dell’ordinamento, in quanto i fatti nuovi non sono tali e, in ogni caso, sarebbero stati utilizzati per creare impropriamente dei capi di accusa aggiuntivi.

