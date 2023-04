Chi sono i componenti del Collegio di Garanzia del CONI chiamati a decidere sul ricorso della Juve Chi sono i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che dovrà decidere sulla penalizzazione di meno 15 alla Juventus per il caso plusvalenze. Tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

La penalizzazione di 15 punti in classifica comminata alla Juventus per il caso plusvalenze nel campionato di Serie A in corso sarà cancellata o confermata? È quello che deciderà il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI nell'udienza che si terrà mercoledì 19 aprile a partire dalle 14:30.

Il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello Federale di fine gennaio sarà dunque discusso dall'organo giudicante a sezioni unite e potrebbe dunque stravolgere nuovamente la graduatoria della Serie A con la Juventus che potrebbe tornare prepotentemente in zona Champions.

Sul tavolo ci saranno anche i ricorsi presentati dall'ex presidente Andrea Agnelli (2 anni di inibizione) , dall'ex ds Fabio Paratici (2 anni e mezzo di inibizione), dall'attuale ds Federico Cherubini (1 anno e 4 mesi di inibizione), dall'ex vice-presidente Pavel Nedved (8 mesi di inibizione, dall'ex Maurizio Arrivabene (2 anni di inibizione) e poi via via da Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano.

Agnelli, Paratici e Cherubini

Che cos'è il Collegio di Garanzia dello Sport

Il Collegio di Garanzia dello Sport costituisce l'organo di giustizia sportiva di ultimo grado e nel disegno riformatore sostituisce gli organi di giustizia precedentemente istituiti presso il CONI, ossia l’Alta Corte di giustizia ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS).

Quando si può ricorrere al CGS? Questa possibilità è esclusa nel caso di controversie decise in via definitiva in ambito federale che consistano nella "irrogazione di sanzioni-tecnico sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino ad Euro 10.000,00". Nel caso in cui siano superati tali limiti, con il coinvolgimento di questioni diverse da quelle meramente tecnico-sportive e/o disciplinari allora si può fare ricorso.

La decisione definitivamente presa in ambito federale, infatti, può essere validamente censurata "esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti". Questo vuol dire che la censura potrebbe non essere nel merito, ma appunto per violazioni di norme di diritto o omessa e insufficiente motivazione. Su questo punta la difesa della Juventus.

Com'è composto il Collegio di Garanzia dello Sport

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni è formato da 5 sezioni, più un'ulteriore sezione che si occupa delle controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici. Ogni sezione conta su un presidente, due vice-presidenti (uno vicario) e poi dai componenti.

Le sezioni hanno competenze diversificate: in materia di questioni tecnico-sportive; in materia di questioni disciplinari FIGC; in materia di questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento; in materia di questioni patrimoniali e di questioni disciplinari relative a tutte le Federazioni diverse dalla FIGC; consultiva; e come suddetto in materia di controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici

In caso di ricorsi particolarmente complessi, come quello della Juventus, verrà giudicato a sezioni unite, ovvero con cinque giudici: il presidente del Collegio di Garanzia Gabriella Palmieri Sandulli, e i presidenti delle altre sezioni giudicanti, ovvero Vito Branca, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo, Dante D'Alessio e Virginia Zambrano.

Da chi vengono eletti i componenti del Collegio di Garanzia

I componenti del Collegio di Garanzia dello Sport vengono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta dell'organismo di governo dello sport in Italia con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto all'esito di una selezione tramite una procedura comparativa svolta dalla Commissione di Garanzia. L'incarico dei componenti è di 4 anni, e non sono rinnovabili. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni.

All’atto della nomina, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l’obbligo della riservatezza.

A tal proposito nelle scorse settimane ha fatto molto rumore l'autosospensione di Piero Sandulli dalla carica di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di garanzia dello sport. Il giudice aveva rilasciato dichiarazioni alla stampa sulla sentenza della Juventus del meno 15. Parole che il Collegio di Garanzia attraverso una nota aveva specificato fossero "a titolo personale".

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha voluto specificare che il CGS non è un organo del Coni: "Il Collegio di Garanzia presso il Coni significa che fisicamente questi giudici sono nelle stanze di questo palazzo. Ma sono scelti da una commissione di garanzia le cui persone sono votate da giunta e consiglio nazionale, che hanno proposto delle persone sulla base di un bando sentita l’autorità di governo. Anche dal profilo dell’individuazione, quindi, il Coni non c’entra nulla".

Questi i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni

Presidente del Collegio di Garanzia: Gabriella Palmieri Sandulli