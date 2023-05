La Juventus si penalizza da sola, figuraccia umiliante contro l’Empoli: è 7ª in classifica Dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica Juventus ko 4-1 in casa dell’Empoli. Un risultato che spegne quasi definitivamente i sogni di rimonta Champions.

A cura di Marco Beltrami

Serata da incubo per la Juventus. La squadra di Allegri ha dovuto prima fare i conti con la penalizzazione di 10 punti in classifica per la sentenza della Corte d'appello federale sul caso plusvalenze e poi ha incassato una pesante sconfitta sul campo dell'Empoli con il risultato di 4-1. Due situazioni che complicano i piani dei bianconeri che ora hanno pochissime speranze di qualificarsi alla Champions.

La Vecchia Signora è scesa in campo al Castellani pochi minuti dopo l'ufficialità della stangata che l'ha vista passare dal secondo al settimo posto in classifica. Dopo aver iniziato bene con la traversa di Milik e il gol annullato a Gatti per un fallo di Bremer, black-out prolungato della Juventus che ha incassato un tremendo uno-due. Prima il rigore di Caputo per un ingenuo fallo di Milik su Cambiaghi, e poi il bis di Luperto.

Nella ripresa il tris ancora di Caputo ha spento i sogni di rimonta degli ospiti stravolti da Allegri a suon di cambi. Inutile nel finale la rete di Chiesa per accorciare le distanze visto che poco dopo ci ha pensato Piccoli a calare il poker.

. Una sconfitta pesantissima per una brutta Juve, provata a livello psicologico anche dalla penalizzazione in classifica. A Empoli i bianconeri erano quasi obbligati a vincere per alimentare le speranze di riconquista di un piazzamento Champions che ora diventa molto difficile. E invece pessima prova condizionata da tanti errori individuali, con molti protagonisti apparsi scarichi.

Fondamentale sarà il prossimo scontro diretto dello Stadium contro il Milan. Con una vittoria la Juventus ridurrebbe le distanze dai rossoneri che occupano al momento il quarto posto, portandosi a meno due. Discorso rimandato all’ultima giornata, con il Milan impegnato a San Siro contro il Verona e la Juve impegnata a Udine.

I bianconeri dovranno vincere e sperare in un passo falso della diretta concorrente. In caso di arrivo a pari punti poi fondamentali gli scontri diretti con la squadra di Pioli favorita dopo il 2-0 dell’andata. L'importante per la Juve sarà comunque provare a conquistare un piazzamento tra Europa League e Conference per provare a salvare una stagione disastrata.