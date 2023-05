Juventus in Champions, è ancora possibile: ma serve una combinazione disperata di risultati La Juventus dopo la penalizzazione di 10 punti e la sconfitta contro l’Empoli ha ancora una speranza di qualificarsi in Champions. Le combinazioni.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica per il caso plusvalenze può ancora qualificarsi in Champions? Dopo il verdetto della Corte d'appello federale, la squadra di Allegri è scesa dal secondo al settimo posto in Serie A. In virtù della sconfitta contro l'Empoli, a due giornate dal termine ai bianconeri servirà un miracolo anche perché non sono del tutto padroni del loro destino.

La Juve al momento ha 59 punti nella classifica di Serie A. La stangata arrivata dalla Corte spinto dunque la Vecchia Signora fuori dalla zona Europa, ad un punto di distanza dalla Roma, due dall'Atalanta e cinque dal Milan che occupa il quarto posto ovvero l'ultimo disponibile per la qualificazione alla Champions. Con due partite da giocare, la speranza di qualificarsi al torneo più importante d'Europa è ridotta al lumicino e serve una combinazione disperata di risultati.

La Juventus si è complicata i piani da sola perdendo malamente a Empoli. Obbligatorio ora vincere le ultime due partite in calendario in Serie A, a partire dallo scontro diretto contro il Milan. Senza un successo nella sfida dell'Allianz Stadium la Champions sarebbe impossibile, mentre in caso contrario la formazione bianconera si porterebbe a meno due in classifica a 90′ dal termine del campionato con il discorso rimandato all'ultima giornata.

Obbligatorio vincere per la Juve sul campo dell'Udinese, anche se i bianconeri dovranno sperare in un passo falso del Milan che ospiterà al Meazza il Verona. Con una sconfitta della squadra di Pioli, la formazione di Max Allegri sarebbe matematicamente quarta. In caso di pareggio invece ecco l'arrivo a pari punti con la necessità di ricorrere ai risultati degli scontri diretti: il Milan al momento è favorito dopo il 2-0 conquistato all'andata.

Nessun dubbio invece con una vittoria rossonera, per una Juventus che dovrà sperare dunque di piazzare il sorpasso a Roma e Atalanta per entrare comunque in Europa.