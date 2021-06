Gli Europei di calcio (Euro 2020) stanno per iniziare: venerdì 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma si gioca Turchia-Italia, partita inaugurale del torneo programmato lo scorso anno ma rinviato causa Covid. A inaugurare la 60º edizione del torneo continentale – che per l'occasione diventa itinerante – sono proprio gli Azzurri di Roberto Mancini: la Nazionale italiana è arrivata all'appuntamento dopo un girone di qualificazione straordinario per risultati e per gioco, ma adesso è arrivato il momento della prova di maturità contro tutte le big del calcio continentale.

Per la seconda volta nella storia della Nazionale sarà la Turchia l'avversaria nel primo match agli Europei: era accaduto nel torneo disputato in Belgio e Olanda nel 2000, quando la selezione allenata da Dino Zoff riuscì a battere i turchi 2-1 grazie ai gol di Antonio Conte e Filippo Inzaghi.

Partita: Turchia – Italia

Turchia – Italia Quando si gioca: venerdì 11 giugno 2021

venerdì 11 giugno 2021 Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

stadio Olimpico, Roma Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Rai 1 e Sky Sport

Rai 1 e Sky Sport Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go

RaiPlay, Sky Go Competizione: Euro 2020

Quando si gioca

La partita tra Turchia e Italia si giocherà venerdì 11 giugno 2021 alle ore 21.00 e sarà la gara inaugurale del campionato europeo di calcio 2021. È la prima gara del girone A, composto anche dalla Svizzera e dal Galles.

Turchia-Italia dove vederla su Rai e Sky: canale TV e streaming

Il match tra la selezione di Roberto Mancini e quella di Selon Gunes si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai Uno e su Sky Sport, che detiene i diritti di tutte le partite del torneo. Sulla TV pubblica la sfida si potrà seguire subito dopo la chiusura del TG serale e la telecronaca sarà affidata a Alberto Rimedio, accompagnato da Antonio Di Gennaro al commento. Sky trasmetterà la gara su Sky Uno (canale 201) e Sky Football (canale 203) e il racconto del match sarà affidato a Fabio Caressa, con commento di Giuseppe Bergomi. La gara si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay e attraverso l'app Sky-Go.

Europei 2021, dove si gioca Turchia-Italia

La gara tra Turchia e Italia si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, impianto da sempre teatro delle partite della Nazionale Italiana di calcio. I ricordi più belli tra i colori azzurri e l'impianto di Tor di Quinto sono quelli legati al Mondiale del 1990: la squadra legata da Azeglio Vicini giocò cinque match e li vinse tutti prima di perdere in semifinale ai rigori contro l'Argentina. L'Italia giocherà tutte le partite del girone all'Olimpico di Roma, le altre gare del Girone A si giocheranno allo stadio di Baku, in Arzebaijan.