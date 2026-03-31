Bosnia-Italia oggi per i playoff Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali

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È il momento della verità per l'Italia. Dentro o fuori. Messa alle spalle la vittoria contro l’Irlanda del Nord, gli Azzurri sfidano la Bosnia ed Erzegovina nella finale play-off per andare ai Mondiali 2026. La partita si giocherà oggi, martedì 31 marzo 2026, alle ore 20:45 e sarà visibile in chiaro sulla Rai.

La selezione azzurra guidata da Gennaro Gattuso ha staccato il pass per l’ultimo atto grazie al 2-0 sull’Irlanda del Nord, con le firme di Sandro Tonali e Moise Kean. Ora però l’asticella si alza ulteriormente. Il peso della storia grava sull’Italia: l’ultima partecipazione a un Mondiale risale al 2014 e, dopo il trionfo del 2006, sono arrivate solo delusioni tra eliminazioni precoci e qualificazioni mancate. Un dato che rende questa sfida ancora più significativa.

La Bosnia allenata da Sergej Barbarez arriva dopo una sfida durissima contro il Galles, risolta soltanto ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari: i gallesi erano passati in vantaggio con Dan James, ma nel finale Edin Dzeko ha ristabilito la parità, trascinando la partita oltre i 90 minuti. Dagli undici metri, poi, i bosniaci hanno avuto la meglio, guadagnandosi così l’incrocio con l’Italia.

Arbitrerà il match il francese Clement Turpin, assistito dai connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages con lo spagnolo José Maria Sanchez quarto uomo, Jerome Brisard e Willy Delajod al VAR.

Dove vedere Bosnia-Italia in TV e streaming: orario e diretta in chiaro

La Nazionale Italiana giocherà la finale dei playoff Mondiali a Zenica contro la Bosnia: il match, con fischio d'inizio in programma alle 20:45 contro la selezione capitanata da Dzeko, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 con telecronaca di Alberto Rimedio e commento di Daniele Adani. Il match sarà trasmesso in contemporanea in streaming su RaiPlay, sempre in forma gratuita.

Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali

Barbarez si affida al 4-4-2 con Edin Dzeko, leader tecnico e carismatico, supportato da Demirovic. In mezzo al campo attenzione a Basic e Sunjic, mentre sugli esterni Bajraktarevic e Memic avranno il compito di garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva. In difesa, davanti a Vasjli, ci saranno Dedic, Muharemovic, Katic e Kolasinac.

Gattuso punta ancora sul 3-5-2 già visto contro l’Irlanda del Nord, dando continuità al sistema di gioco. Davanti a Donnarumma ci saranno Mancini, Bastoni e Calafiori con Politano e Dimarco sugli esterni. In mezzo al campo Locatelli agirà da perno centrale, affiancato da Barella e Tonali. In attacco confermato Retegui titolare accanto a Kean.

BOSNIA (4-4-2) Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. Ct: Barbarez. A disp.: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Tahirovic, Gigovic, Hadziametovic, Burnic, Alajbegovic, Bazdar, Tabakovic.

ITALIA (3-5-2) Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct: Gattuso. A disp.: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Cambiaso, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Esposito.