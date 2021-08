“Tuo padre biologico è Diego Armando Maradona”: ora c’è il risultato del test del DNA Una ragazza di 25 anni, Magalí Gil, aveva avviato un procedimento giudiziario per scoprire se Diego Maradona fosse davvero il suo padre biologico, come le aveva rivelato sua madre naturale che l’aveva data in adozione. Ora è arrivato il verdetto del test del DNA: non c’è alcun legame tra Maradona e la donna.

A cura di Paolo Fiorenza

Poche ore fa si è concluso l'ennesimo capitolo della vicenda umana di Diego Armando Maradona, campione inarrivabile e maledetto, tragicamente scomparso lo scorso 20 novembre. La vita di Maradona è finita, ma intorno alle sue spoglie è appena cominciata una battaglia per i suoi beni destinata a durare a lungo, con possibili colpi di scena dietro l'angolo, mentre va avanti anche l'iter giudiziario per individuare e punire i colpevoli che hanno portato alla triste fine dell'ex adorato capitano di Napoli e Argentina.

Dopo la morte del Diez ed in vista dell'asta che metterà in vendita i beni residui del suo patrimonio, sono state presentate tre richieste di filiazione da parte di giovani che affermavano di essere suoi discendenti diretti. Una di queste riguardava Magalí Gil, una ragazza di 25 anni che aveva avviato un procedimento giudiziario per scoprire se Diego Maradona fosse il suo padre biologico. La mossa era stata fatta per via delle informazioni che le aveva riferito sua madre naturale Claudia Mariana, che l'aveva data in adozione poco dopo la nascita. Ma il giudice ha stabilito che non vi è alcun legame tra Maradona e la donna.

L'informazione è stata diffusa dal giornalista Ángel de Brito sul suo account Twitter: "Magalí Gil non è la figlia di Maradona. Lo ha stabilito un test del DNA, effettuato con la sorella di Diego, 15 giorni fa". La vicenda genererà ulteriori veleni interni alla famiglia accertata del Pibe, visto che i rapporti tra sorelle, figlie e l'ex moglie Claudia Villafane sono tutt'altro che buoni. Il fatto che una sorella, rimasta anonima, si sia prestata a dare una mano all'aspirante figlia ha scatenato i media argentini, che hanno tirato fuori vecchie frasi di una delle sorelle di Maradona: "Claudia ti darebbe un rene ma non i soldi, ci hanno sempre trattate come quelle povere. Una volta a Napoli Diego mi diede un assegno per fare acquisti e lei venne a riprenderselo di notte".

Magalí Gil – nata nel dicembre 1995, quando Maradona giocava per il Boca – era dal canto suo tutt'altro che sicura di essere davvero sua figlia e in un messaggio su Instagram aveva spiegato che cosa la muovesse: "Risolvere la mia identità, sapere se Diego Maradona è il mio padre biologico, è un diritto universale, connaturato in tutte le persone del mondo". I figli legalmente riconosciuti di Diego restano dunque cinque: Dalma e Gianinna, frutto del matrimonio con Claudia Villafane; Diego Armando Jr, nato dalla relazione napoletana con Cristiana Sinagra; Diego Fernando, da Verónica Ojeda, e Jana, figlia di Valeria Sabalain. Saranno loro a spartirsi la parte più grande della torta. O almeno quel che resta.