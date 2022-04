Tuchel crede ancora in Lukaku, ma lo sferza: “Non ha funzionato, ma ora si sta allenando bene” Nessun gol nel 2022 tra Premier e Champions, Lukaku sta vivendo una stagione complicata, ma il tecnico del Chelsea Tuchel dice di credere ancora molto nel belga.

A cura di Alessio Morra

Due sconfitte consecutive per il Chelsea, che ha perso in casa contro il Brentford e il Real Madrid – incassando in totale la bellezza 7 gol. Tuchel ha cercato di ricompattare il gruppo, che difficilmente potrà ribaltare l'1-3 subito in Champions al Bernabeu ma deve mantenere il terzo posto in Premier League, e ha anche la possibilità di qualificarsi per la finale di FA Cup. Dopo queste sconfitte, comunque, è tornato in auge, ahi lui, il nome di Romelu Lukaku, che non ha ancora fatto gol nel 2022 né in Premier né in Champions. Del belga ha parlato l'allenatore tedesco.

Relegato al ruolo di riserva, l'ex attaccante dell'Inter ha dimostrato proprio contro il Real di essere un pesce fuor d'acqua negli schemi del Chelsea. Nel momento del bisogno, con la squadra sotto di due gol in casa Tuchel lo ha mandato in campo, ma in 32 minuti Lukaku ha toccato appena quattro palloni e si è soprattutto divorato un gol.

Se i Blues hanno perso a causa sua, ma il ‘matrimonio' tra il bomber e i Blues non ha funzionato. Ma mentre si pensa già al divorzio a fine stagione, il tecnico parlando di Lukaku ha detto "Non possiamo dare colpe a Lukaku per la sconfitta contro il Real. È entrato sull’1-3 e ha fallito una grande occasione. Il suo arrivo non ci ha destabilizzato, l’abbiamo comprato perché crediamo molto in lui. Fino ad ora le cose non sono andate come speravamo, bisogna ammetterlo. Avevamo le nostre ragioni per spendere quella cifra. Nel calcio però le cose possono cambiare in un attimo e questo vale anche per la sua stagione. È un professionista e di recente si è anche allenato moto bene".

Il Chelsea sta attraversando anche un periodo complicato a livello societario, con il passaggio di mano a livello proprietario. L'era Abramovich è finita, ma non c'è ancora un nuovo proprietario. Tuchel ha parlato anche di questo: "Abbiamo diversi giocatori importanti in scadenza come Rudiger. Speriamo di risolvere la cosa entro l’estate, ma ora il momento è difficile. Tutto questo non deve comunque essere una scusa visto che per noi non è cambiato niente. Ci alleniamo e giochiamo sempre alla stessa maniera".