Trionfo Tottenham a Bilbao, gli Spurs vincono l'Europa League: Manchester United battuto dal gol di Johnson Il Tottenham ribalta la sua deludente stagione vincendo l'Europa League. Nella sfida tutta inglese col Manchester United sono gli Spurs a trionfare grazie al rocambolesco gol realizzato nel primo tempo da Johnson.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Tottenham ribalta la sua deludente stagione vincendo l'Europa League. Nella sfida tutta inglese col Manchester United sono gli Spurs a trionfare grazie al rocambolesco gol realizzato nel primo tempo da Johnson. I Red Devils vanno anche vicini al pareggio con Hojlund ma un intervento prodigioso in difesa evita alla squadra di Amorim di rimettere il risultato in equilibrio. Nel finale tanta tensione e ben 7 minuti di recupero ma il Tottenham, grazie anche all'ingresso in campo di Son, difende bene il vantaggio e si porta a casa l'Europa League. Vicario salva gli Spurs con una super parata su colpo di testa di Shaw.

Il gol messo a segno da Johnson.

Il gol di Johnson nel primo tempo decide la finale

Il primo tempo di questa finale di Europa League è intenso e fisico ma povero di occasioni. Onana inizialmente è molto attento su Johnson mentre dall'altra parte il pericolosissimo Diallo non trova la porta. Diversi tentativi ma senza sviluppi nelle due aree, e con la sensazione che nessuno fosse realmente pericoloso. Ma ecco arrivare l'episodio proprio sul finire di tempo quando al minuto 42 dopo il cross di Sarr ecco arrivare il tocco di Johnson che trova l'ultima fortunosa deviazione di Shaw che vede finire il pallone alle spalle di Onana.

È il gol che vale il risultato di 1-0 a dir poco rocambolesco per come è avvenuto. Dalla sinistra il cross è di Sarr, che premia il taglio sul primo palo di Johnson. Rimpallo tra il gallese e Shaw, che si era fatto anticipare e tocca per ultimo: la carambola finisce alle spalle di Onana che sblocca la finale. La Uefa assegna il gol a Johnson che fa scattare la festa al San Mames. I Red Devils provano a reagire ma non riescono a trovare quel gol che avrebbe potuto riaprire la partita rimandando la rimonta al secondo tempo.

Vicario nel finale salva il Tottenham.

Vicario nel secondo tempo salva il risultato con le sue parate

Nella ripresa, come prevedibile, il Manchester United spinge sull'acceleratore e il Tottenham si difende come può riuscendo anche a salvare un gol praticamente già fatto. Strepitoso intervento in acrobazia di Van de Ven sulla linea: Vicario aveva sbagliato la presa alta, Hojlund di testa aveva colpito a botta sicura ma l'olandese gli nega il pareggio. Si accende anche Diallo appena entrato in campo. Il giocatore fa un'incursione perfetta in area di rigore e mira il palo lontano: Vicario si distende e salva. Una parata importante per l'estremo difensore italiano.

Amorim manda in campo anche Zirkzee e Garnacho ma non riesce a trovare quel gol che avrebbe quantomeno mandato la sfida ai supplementari. Nel finale però il Tottenham deve difendersi tanto dagli attacchi dei Red Devils che a quel punto non avevano più nulla da parte. Ed è proprio qui che Vicario si esalta salvando un gol già fatto di Shaw. Le mani del portiere azzurro a difendere il vantaggio dopo un colpo di testa del difensore. Salvataggio sulla linea e dopo qualche secondo il fischio finale che sancisce la vittoria del Tottenham