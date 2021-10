Tremendo sospetto su Sergio Ramos, perché non gioca nel PSG: “Al Real Madrid sapevano tutto” Sergio Ramos non ha giocato nemmeno un minuto con il Paris Saint Germain a causa di un problema al ginocchio. Il tecnico Pochettino, che non lo ha mai nemmeno convocato in tutta questa stagione, ha detto che i compagni lo attendono. Ma secondo un giornalista francese, ben informato sulle vicende del calcio spagnolo, il problema di Ramos è molto peggiore del previsto.

A cura di Alessio Morra

Sergio Ramos è diventato un mistero. Lo spagnolo è uno dei tanti grandi colpi del mercato estivo del Paris Saint Germain, ma è l'unico a non aver mai giocato nemmeno un minuto, e anzi Ramos non è mai stato nemmeno convocato una volta da Pochettino. Una ridda di voci sul conto dell'ex capitano del Real Madrid sono spuntate in queste ultime settimane in cui c'è anche chi lo ha dato per partente nel mercato di gennaio. E c'è stato anche chi ha ricordato quante poche volte ha giocato in questo 2021 Ramos, escluso pure dagli Europei da Luis Enrique. Per chiudere ogni tipo di speculazione ha parlato del centrale trentacinquenne il tecnico del Psg Mauricio Pochettino, che ha parlato apertamente dei problemi al ginocchio del suo calciatore.

Il tecnico argentino, che in avanti si trova a dover far coesistere Messi, Mbappé e Neymar, in un'intervista rilasciata a ‘RMC' ha detto che i problemi di Ramos sono in via di risoluzione e presto anche lui riuscirà ad allenarsi con il resto del gruppo: "Purtroppo Sergio Ramos non ha ancora iniziato ad allenarsi con la squadra, ma non manca molto. Siamo contenti dei suoi progressi, tutto il gruppo lo aspetta". Parole quasi standard di Pochettino che ha ammesso i problemi, ma ha garantito che presto il difensore si aggregherà al resto della squadra. Ma forse c'è dell'altro.

Perché il giornalista francese Fred Hermel, profondo conoscitore della Liga spagnola, sempre a RMC Sport ha dichiarato che al Real Madrid conoscevano bene la gravità del problema di Ramos e sapevano che le condizioni del ginocchio erano peggiori rispetto a quello che si poteva immaginare: "Vi racconto di un confronto personale con gente del Real Madrid, niente di ufficiale, ma dicono che all'interno del club sapevano che il ginocchio sinistro di Ramos era in condizioni molto peggiori". Hermel si chiede se al Psg sia sfuggito qualcosa durante le visite mediche e dichiara di non essere sorpreso dalla continua assenza di Ramos: "Da quello che mi dicono dal Real la cartilagine sarebbe interessata, ciò significa che non c'era solo un menisco da pulire. Considerato che è stata colpita una parte importante del ginocchio è probabile che anche altre parte possano essere lesionate".