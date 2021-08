Sergio Ramos fuori due mesi, solo a ottobre farà l’esordio con il Psg L’infortunio muscolare di Sergio Ramos è più grave del previsto. La lesione che ha tenuto fuori lo spagnolo dalla prima giornata di Ligue 1 lo obbligherà a rimanere ai box addirittura due mesi. Ramos salterà tante partite di campionato e le prime due giornate di Champions League, l’esordio è rimandato a ottobre.

A cura di Alessio Morra

Il Paris Saint Germain è diventata la squadra più forte d'Europa. Il mercato estivo del club francese è stato incredibile. Sono arrivati Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos e soprattutto Leo Messi, uno dei migliori giocatori al mondo che formerà un grande tridente con Griezmann e Mbappé. L'obiettivo del Psg è quello di vincere la Champions League. Ma intanto Pochettino perde un elemento importante della sua rosa, perché prima ancora di fare il suo esordio con i francesi ha riportato un infortunio muscolare importante Sergio Ramos che rischia di stare fermo addirittura un paio di mesi.

Sergio Ramos ancora infortunato, stop di due mesi

Secondo quanto riferisce ‘Canal +' la lesione muscolare è molto più seria del previsto e per questo Ramos non rimarrà ai box per un paio di settimane come si pensava inizialmente ma un paio di mesi. L'ex capitano del Real Madrid dovrà stare a riposo nella seconda metà di agosto e a settembre. Quindi dopo aver saltato la prima di Ligue 1, dovrebbe saltare le successive sei o sette partite di campionato e probabilmente le prime due partite della prossima Champions League.

Le pochissime partite giocate nel 2021 da Sergio Ramos

Mentre si pensa, considerata la faraonica campagna acquisti, che il Psg possa magari rinforzarsi ulteriormente con un altro centrale (considerati i problemi di Ramos), bisogna anche dire che non c'è da stupirsi per l'ennesimo infortunio muscolare dell'ex Real Madrid che in questo 2021 ha disputato appena 7 partite, pochissime, e che per le scarse presenze era stato depennato dall'elenco per gli Europei da parte di Luis Enrique, che a malincuore aveva deciso di privarsi di un giocatore di alto livello.