Il Paris Saint Germain ha annunciato la firma di Sergio Ramos, che dopo aver lasciato il Real Madrid e la Liga, continuerà la sua carriera con il club francese. Ramos giocherà con la maglia numero 4 e ha firmato un contratto fino al 2023. Continua così ufficialmente la grande campagna acquisti del Paris Saint Germain che vuole vincere la Champions League e che ha realizzato una campagna acquisti straordinaria. Oltre a Ramos sono stati presi l'olandese Wijnaldum, il portiere Gigio Donnarumma, tutti e tre a costo zero, e il marocchino Hakimi, pagato 60 milioni di euro all'Inter.

Felice il calciatore che ha postato una foto con la nuova maglia e ha scritto: "Il miglior posto per continuare a sognare, il miglior club per continuare a vincere. Lotteremo con tutti e per tutti. Allez PSG".

Sergio Ramos pochi giorni fa aveva chiuso la sua lunga e vincente esperienza con il Real Madrid, un'esperienza chiusa con affetto e con la promessa di ritrovarsi un giorno, anche se non sono mancate delle stilettate. C'erano pochi dubbi sul suo futuro, perché la firma con il PSG era scontata. I francesi rinforzano la difesa in modo eccezionale e coprono così il vuoto lasciato da Thiago Silva, che un anno fa passò al Chelsea.

Lo straordinario mercato del Paris Saint Germain

Il club francese, che lo scorso anno non è riuscito a vincere la Ligue 1 e si è fermata alle semifinali di Champions League, si sta rinforzando in modo eccezionale. Prima di Sergio Ramos sono stati ufficializzati gli acquisti di Donnarumma, che domenica 11 luglio giocherà la finale degli Europei Italia-Inghilterra, il centrocampista Wijnaldum e Hakimi dell'Inter. Pochettino avrà a disposizione un Dream Team per vincere anche la Champions, il sogno del PSG.