Toney ammette di aver scommesso sulle partite di calcio, ora rischia una lunga squalifica Il centravanti del Brentford Ivan Toney rischia una lunga squalifica. Toney ha confessato di aver scommesso su diverse partite di calcio tra il 2017 e il 2021. In Inghilterra i calciatori non possono assolutamente scommettere.

A cura di Alessio Morra

Ivan Toney, attaccante del Brentford, una delle grandi rivelazioni della Premier League, è da tempo finito nel mirino della Football Association per aver violato il regolamento sulle scommesse. L'indagine è partita da tempo e il calciatore in uno degli interrogatori si è dichiarato colpevole. La squalifica arriverà e rischia di essere davvero molto pesante per questo attaccante checa causa di questa indagine ha perso anche il posto in nazionale e la possibilità di disputare i Mondiali.

Toney è un attaccante di ottimo livello, è arrivato un po' tardi nel grande calcio. Con i suoi gol il Brentford è tornato dopo decenni in Premier League e anche con i suoi gol ha ottenuto una salvezza comoda e ora sogna un posto in Europa. Questo calciatore classe 1996 però rischia di veder interrotta la sua carriera. Perché lo scorso novembre è stato accusato di aver violato le regole sulle scommesse sportive. I calciatori non possono scommettere. E lui invece lo avrebbe fatto addirittura 262 volte tra il febbraio 2017 e il gennaio 2021.

Il suo caso è da tempo finito tra le mani della FA (la Football Association). E secondo quando riporta Sky Sports UK il bomber ora rischia davvero una sanzione importante. Così è non solo per le indagini, ma anche perché in un'interrogatorio Toney ha ammesso il fatto. Si è dichiarato colpevole, ma della maggior parte dei casi attribuitigli, ma non di tutti.

Il calciatore ora rischia una squalifica di sei mesi! Sarebbe una bella mazzata per lui e per il Brentford, che però spera che i tempi si allunghino. Sempre i media inglesi parlano di verdetto in arrivo solo per la fine di aprile. E in quel caso sarebbero poche le partite di questo campionato da saltare per Toney, che sfrutterebbe la pausa estiva, tra una stagione e l'altra, per scontare una buona fetta della squalifica.

Perché il regolamento prevede che ogni tipo di sanzione si applichi dal momento in cui arriva la sentenza. Quindi un'eventuale squalifica partirebbe a fine aprile e si chiuderebbe, nel caso l'ipotesi di sei mesi di stop sarebbe confermata, a fine ottobre. Ma tra fine maggio e la prima metà di agosto la Premier è ferma, e a Toney potrebbe anche andare bene così.