Thuram torna ad un mese dall’infortunio ad allenarsi in gruppo: i nuovi tempi di rientro con l’Inter

Buone notizie per l’Inter, per Chivu e per i tifosi: Marcus Thuram ha svolto per la prima volta dopo l’infortunio al bicipite femorale di un mese fa, un allenamento, parziale ma confortante. Ora due appuntamenti per rivederlo in campo o contro il Verona o contro il Kairat.

Marcus Thuram è tornato. Al momento solamente in allenamento e nemmeno per tutta la sessione svolta dal gruppo agli ordini di Cristian Chivu dopo la vittoria contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale. Ma già questa è una notizia non da poco per l'attaccante francese il cui infortunio ha preoccupato staff e tifosi nerazzurri, per una assenza che al momento non ha avuto contraccolpi particolari in attacco e che potrebbe concludersi a breve. Il giocatore potrebbe tornare a disposizione in vista del match contro il Verona al Bentegodi fissato per domenica alle 12:30 ma più probabilmente lo si lascerà nuovamente a riposo fino all'appuntamento europeo di mercoledì prossimo a San Siro in Champions League contro il Kairat Almaty.

Thuram, l'infortunio dopo un mese è alle spalle: cosa si era fatto

Marcus Thuram si sta pienamente riprendendo dall'infortunio muscolare che lo ha costretto ad uno stop più lungo del previsto. L'attaccante dell'Inter è out precisamente da un mese, quando dallo scorso 30 settembre ha dovuto lottare contro un risentimento al bicipite femorale alla gamba sinistra, accusato nella gara di Champions League contro lo Slavia Praga. E proprio in Champions League, contro il Kairat Almaty potrebbe fare il proprio ritorno in campo nell'attacco di Chivu.

Marcus Thuram in questa stagione: 7 partite tra Coppe e Campionato, 5 gol e 1 assist

Thuram rientra in gruppo in allenamento: quando rientra in campo

Nella giornata di giovedì 30 ottobre, Marcus Thuram ha svolto il suo primo allenamento con il gruppo dall'infortunio. Anche se lo ha fatto in parte, per poi proseguire, secondo l'attuale tabella medica, con un lavoro personalizzato. Una notizia più che positiva, per Cristian Chivu che potrebbe riaverlo a disposizione già per domenica pomeriggio quando, all'ora di pranzo, l'Inter dovrà affrontare al Bentegodi l'Hellas Verona. Sicuramente, se fino a domenica proseguiranno i miglioramenti, entrerà tra i convocati anche se è molto più probabile un'altra data per riaverlo al 100%: mercoledì 5 novembre, quando alle 21:00 ci sarà Inter-Kairat Almaty a San Siro.

L'Inter senza Thuram resta una macchina da gol: già in dieci a segno

Un elemento in più su cui poter contare per poter continuare a segnare malgrado l'assenza di Thuram sul fronte realizzativo non si sia fatta sentire. Anche durante la sua assenza la squadra ha segnato con regolarità e sono saliti a dieci i nerazzurri in gol, col miglior marcatore Calhanoglu (5 reti) seguito da Lautaro, lo stesso Thuram e Bonny a quota 3, Dimarco a 2 i e Bastoni, Dumfries, Barella, Pio Esposito e Sucic con 1 marcatura a testa.