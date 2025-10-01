Quante partite salta Marcus Thuram e quando torno dopo l’infortunio: i tempi di recupero

Marcus Thuram tiene in ansia l'Inter proprio nel momento in cui la squadra di Chivu sembrava aver trovato finalmente la propria identità e i propri equilibri. L'attaccante francese infatti si è infortunato durante la partita di Champions contro lo Slavia Praga costretto a uscire dopo l'azione del 3-0 che ha portato al gol Lautaro. Se dopo la partita c'era cauto ottimismo sulle condizioni del giocatore, il comunicato dell'Inter ora crea un po' di apprensione. Non tanto per l'entità dello stesso infortunio quanto invece per i tempi di recupero:

"Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana". Ma cosa significa realmente e quante partite salterà l'attaccante francese? Sicuramente è da escludere una sua presenza contro la Cremonese nel prossimo impegno in campionato e in più Thuram dovrà rinunciare alla convocazione con la Francia di Deschamps.

Chivu, in accordo con lo staff sanitario dell'Inter, per non rischiare nulla, potrebbe anche pensare a far recuperare completamente la punta 28enne facendogli saltare tre partite contro Cremonese, Roma e St. Gilloise in Champions oltre al doppio impegno con la nazionale francese che sarà chiamata a giocare in casa l'Azerbaigian e poi in trasferta in Islanda per i due match validi per le qualificazioni mondiali. Nel mezzo dunque c'è la sosta. Dopo la Cremonese l'attaccante francese dunque, saltando gli impegni con la Nazionale, avrà tutto il tempo per recuperare.

Thuram in azione contro lo Slavia Praga.

Verosimilmente potrebbe già essere a disposizione alla ripresa del campionato contro la Roma il prossimo 18 ottobre all'Olimpico. Chivu però, anche per via di due alternative capaci di dare molte garanzie all'allenatore come Bonny e Pio Esposito potrebbe anche percorrere la strada della prevenzione e lasciare a Thuram tutto il tempo di recuperare per averlo poi al top della condizione contro il Napoli per il big match del 25 ottobre al Maradona.