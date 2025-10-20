Serie A
Infortunio Thuram, l’Inter è preoccupata per le condizioni del francese: “Out anche contro il Napoli”

A margine della conferenza pre Royal Union SG-Inter, Cristian Chivu ha rivelato le condizioni reali di Marcus Thuram. Che preoccupano i nerazzurri anche in vista del big-match di sabato pomeriggio contro il Napoli: “Ha bisogno di più tempo”
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

Marcus Thuram si è fermato e non si sa al momento quando rientrerà a disposizione di mister Chivu che, nel frattempo mette fondo al proprio attacco, sfruttando la presenza di Francesco Pio Esposito e di Bonny che vanno a integrare la ThuLa, dando man forte a capitan Lautaro. Proprio i due neo arrivati, che stanno già facendo la differenza rispetto alla penuria di alternative dell'anno scorso, sono chiamati agli "straordinari" visto che l'attaccante francese non sarà disponibile verosimilmente nemmeno per la prossima insidiosa trasferta di campionato, contro i campioni d'Italia del Napoli dell'ex Antonio Conte.

Infortunio Thuram, il rientro si allontana: "Ci vuole più tempo, contro il Napoli è out"

La notizia arriva direttamente da Cristian Chiovu che nella conferenza della vigilia della partita contro l'Union SG in Champions League non ha nemmeno convocato Marcus Thuram, fermo ai box per guai muscolari. L'attaccante francese non è stato coinvolto nella trasferta europea permettendogli di continuare le cure ad Appiano ma il suo recupero in extremis per Napoli – gara in programma sabato 25 ottobre alle 18:00 al Maradona – sembra più che una semplice chimera: "Marcus ha bisogno di qualche giorno in più per recuperare del tutto. Non so cosa dirvi… perché stiamo cercando di recuperarlo in ogni modo, ma a quanto pare per Napoli non ci sarà".

Cosa si è fatto Thuram e quando tornerà a disposizione di Chivu

L'obiettivo primario è di recuperare al 100% la seconda parte della ThuLa, con Lautaro che però questa volta avrà il supporto di due attaccanti "veri", come Pio Esposito e Bonny che già hanno dato conferme importantissime, permettendo una rotazione offensiva che era stata negata la scorsa stagione con la mancanza quasi totale e continua dei vari Taremi, Arnautovic e Correa. Thuram soffre di lesione di basso grado alla coscia sinistra, guaio muscolare accusato nel corso del secondo tempo dl match di Champions Inter-Slavia Praga. Oramai è passato quasi un mese ma il termine della convalescenza resta un punto interrogativo. Col Napoli, sabato 15 andrà al massimo in panchina, poi ulteriori esami diranno a che punto è il recupero definitivo.

Immagine
Immagine
Immagine
