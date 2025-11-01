Thuram non ce la fa, Chivu lo esclude dai convocati dell’Inter per Verona: obiettivo Champions

Marcus Thuram non ci sarà in Verona-Inter, partita in programma alle 12.30 di domenica 2 novembre. L'attaccante francese, malgrado in settimana aveva dato ottime sensazioni ritornando ad allenarsi in gruppo a distanza di un mese dall'infortunio muscolare, è stato escluso dalla lista dei convocati da parte di Cristian Chivu che, in accordo con lo staff medico, ha deciso di lasciarlo a riposo. Obiettivo rientro, dunque, rinviato ancora una volta: a questo punto è probabile che si rivedrà, almeno in panchina, in Champions League nella gara infrasettimanale contro il Kairat per la 4a uscita di Coppa.

Thuram escluso dai convocati di Inter-Verona: i motivi della scelta di Chivu

La notizia arrivata negli scorsi giorni aveva riportato il sorriso sui tifosi dell'Inter: Marcus Thuram ha oramai recuperato dalla lesione alla coscia sinistra ed è tornato ad allenarsi. Un calvario durato un mese pieno, con il francese che può riprendere un posto in campo. Ma non lo farà a Verona, perché non è inserito tra i convocati. Non c'è stata una ricaduta o una recidiva, semplicemente Cristian Chivu ha optato per fare evitare la trasferta al giocatore lasciandolo ancora a lavorare in tranquillità ad Appiano Gentile. Contro gli scaligeri, spazio al fianco di Lautaro a uno tra i due pretendenti ad una maglia da titolare, Bonny e Pio Esposito, col primo leggermente favorito dal 1′ minuto.

Quando tornerà in campo Thuram nell'Inter: obiettivo Champions con il Kairat

Dunque, Thuram resta a Milano ma solo per precauzione. Dopotutto, in attacco l'Inter quest'anno ha avuto già forti garanzie offensive rispetto alla corsa stagione quando Correa, Taremi e Arnautovic avevano creato un vuoto dietro al francese e a Lautaro. Quest'anno, le scelte fatte in estate stanno ripagando Chivu e la dirigenza, investendo su due seconde linee di livello, con l'ex Parma Bonny e e il figliol prodigo rientrato alla base, Pio Esposito. Anche a Verona saranno loro a dare una mano, in attesa di rivedere Thuram in campo a breve giro di posta. Le occasioni non mancano e la più ghiotta è la sfida di Champions League contro il Kairat Almaty, a San Siro, mercoledì sera, dove partirà dalla panchina ma probabilmente troverà del minutaggio nel corso della gara.