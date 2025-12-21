Thiago Silva risponde alle critiche per aver scelto il Porto: “Mi stavo perdendo qualcosa di importante”

Thiago Silva ha dovuto spiegare la scelta di aver firmato subito col Porto dopo aver detto addio al Fluminense: “Molte cose sono state dette decontestualizzate e da menti maligne” ha detto sui social, a risposta degli insulti provenienti dai suoi ex tifosi in Brasile.

Alla fine, Thiago Silva ha mantenuto fede a quanto promesso, cioè di voler continuare a giocare ad altissimo livello per poter cercare di puntare all'ultimo sogno di una carriera che sembra essere infinita: i Mondiali 2026. Così, il centrale brasiliano pochi giorni dopo l'addio ufficiale al Fluminense, è tornato in Europa e ha firmato con il Porto. Una scelta immediata, senza tentennamenti e alcun ripensamento mentre i radar di "radiomercato" lo volevano vicino ad un possibile accordo con il Milan, in quello che sarebbe stato un clamoroso ritorno in rossonero. Proprio questa mancanza di tentennamenti ha però innescato malumore e qualche tossina di troppo in diversi utenti che hanno attaccato il giocatore accusandolo di aver voltato le spalle al club brasiliano, sedotto e abbandonato. Critiche immotivate davanti cui Thiago Silva non ha potuto restare in silenzio, spiegando via social il motivo di quanto accaduto: "Stavo perdendomi qualcosa di importante, ho voluto avvicinarmi ai miei figli".

Thiago Silva, l'addio al Fluminense e le voci sul Milan: poi, il Porto

Thiago Silva si è dovuto giustificare. Non con i tifosi rossoneri che avevano già fatto la bocca buona di fronte ad un suo possibile ritorno incredibile al Milan, dove aveva scritto una delle più belle pagine in carriera. Davanti all'opzione di rivederlo a centro difesa dove manca un vero leader di ruolo ed esperienza, richiesto a gran voce da Allegri, l'ambiente milanista si stava sfregando le mani. calcolando quanti giorni mancavano alla sessione invernale di calciomercato per rendere reale una semplice suggestione. Chi ha criticato l'immediato nuovo contratto col Porto sono stati i tifosi del Fluminense che hanno mal gradito il tutto, sospettando accordi sottobanco e già decisi da tempo.

Thiago Silva risponde agli attacchi: "Menti maligne, l'ho fatto per la mia famiglia"

Così dal Brasile sono arrivati fiumi di insulti, critiche, accuse. Di tradimento, premeditato. Di fronte alle quali, lo stesso giocatore si è sentito nel diritto e nel dovere di rispondere, dando una spiegazione che a molti era sfuggita semplicemente perché accecati da tifo e fazioni. "Sono qui per chiarire alcune cose dette oggi e decontestualizzate da menti maligne" ha spiegato il centrale difensivo, in un paio di storie Instagram. "Fatte da persone con cattive intenzioni. Sono anche qui per esprimere quanto amo il Fluminense. Voglio ringraziare, in particolare, il presidente per il suo impegno e tutti coloro che lo hanno reso possibile. Ho capito che mi mancava qualcosa, stavo perdendomi qualcosa. Così mi sono riavvicinato alla mia famiglia, ai miei figli. Porteremo il Fluminense nei nostri cuori per il resto della nostra vita".

Thiago Silva e i Mondiali 2026 col Brasile: Porto o Milan erano solo dettagli

L'obiettivo sportivo di Thiago Silva non cambia, anche avendo scelto il Porto. L'intento era tornare nel calcio europeo ad alto livello, dove era semplicemente un dettaglio in vista dell'ultimo traguardo che sta per giocarsi con le migliori carte a disposizione: i Mondiali 2026. Sarebbero i suoi quinti consecutivi, a 41 anni, provando a convincere Ancelotti che già lo ha incrociato al Milan e al PSG. Per chiudere con il classico acuto, una carriera invidiabile.