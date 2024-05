video suggerito

Thiago Silva dopo 16 anni d'Europa torna in Brasile da eroe al Fluminense: c'è già la data dell'esordio Thiago Silva è stato ufficialmente presentato dal Fluminense: dopo 16 stagioni in Europa dove ha vinto tutto, il centrale difensivo torna laddove iniziò tutto nel lontano 1998 firmando un contratto di un anno e mezzo. E c'è già la data d'esordio.

A cura di Alessio Pediglieri

Non ha nemmeno firmato che già si è stabilita la data in cui esordirà con la maglia del Fluminense: per Thiago Silva il futuro è già adesso e dopo il suo addio al Chelsea è arrivata l'immediata ufficializzazione della sua nuova squadra. Torna in Brasile, dopo 16 anni d'Europa trascorsi a vincere tutto ciò che c'era da vincere. E lo farà da eroe, nel suo vecchio club dove tutto iniziò nel lontano 1998.

Il Fluminense non ha perso tempo e dopo aver lasciato il tempo a Thiago Silva di salutare i suoi compagni del Chelsea con l'annuncio dell'addio a fine stagione, ha subito ufficializzato l'acquisto del centrale brasiliano. La conferma del ritorno del difensore, dopo 16 anni in Europa, è stata data nel pomeriggio di martedì 7 maggio, lasciando subito i tifosi del Flù impazienti per il ritorno in campo di uno dei più grandi giocatori della società brasiliana. Il presidente Mario Bittencourt ha spiegato che servirà ancora un po' di pazienza prima di vederlo in azione agli ordini del tecnico Fernando Diniz, anche se tutto appare però delineato.

Qual che sorpresa poteva esserci, chi in Europa ha provato una timide corte al 40enne centrale difensivo c'è stato ma nulla ha potuto con il desiderio di ritornare sui propri passi per concludere una straordinaria carriera sui campi che lo avevano visto iniziare da bambino. Così Thiago Silva ha firmato un contratto biennale che lo legherà al Fluminense fino alla metà del 2026. La presentazione del difensore non ha ancora una data precisa, ma il presidente ha promesso un ricevimento speciale a Rio de Janeiro, simile a quanto accadde con Marcelo che l'ex Chelsea ritroverà come compagno di squadra.

Tutto ancora in divenire, ma c'è già chi ha indicato una certezza, la data in cui Thiago Silva esordirà con la maglia del Fluminense. L'annuncio più atteso da parte dei tifosi che hanno già iniziato a segnare sul calendario il giorno memorabile. "Arriverà nella prima metà di giugno e inizierà subito ad allenarsi" ha anticipato a tutti il numero uno del club, Mario Bittencourt. "Potrà giocare dal 10 luglio, quando si aprirà la finestra di mercato. Il contratto è valido dal 1 luglio e giocherà dal 10 luglio. Inizierà così una nuova storia: bisognava creare una catena di amore e di affetto, ci siamo riusciti riportandolo qui".