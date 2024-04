Thiago Silva annuncia l’addio al Chelsea in lacrime: “Spero di poter tornare qui un giorno”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Dopo quattro anni Thiago Silva ha annunciato che lascerà il Chelsea al termine di questa stagione: un addio lungo e ragionato, comunicato ai tifosi attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali del club in cui il difensore appare in lacrime, dispiaciuto di lasciare Londra dopo un'avventura durata quattro stagioni.

Il suo lungo saluto all'Inghilterra si apre con una piccola ammissione che riguarda l'inizio della sua esperienza. Nei piani originali il brasiliano sarebbe dovuto restare in Premier una stagione sola: "Il Chelsea significa molto per me. Ero venuto qui con l'intenzione di restarci solo un anno e alla fine sono passati quattro anni. I miei figli giocano per il Chelsea, quindi è motivo di grande orgoglio far parte di questa famiglia".

La sua avventura con il Chelsea è stata coronata dalla vittoria della Champions League. Appena un anno prima Thiago Silva aveva sfiorato il sogno con la maglia del PSG e mai avrebbe immaginato di realizzarlo in così poco tempo, come leader di un'altra squadra: "Nemmeno nei miei sogni più sfrenati avrei immaginato di poter realizzare traguardi così grandi e vincere uno dei migliori titoli professionistici, la Champions League, in uno dei più grandi club del mondo".

Non è ancora chiaro cosa farà adesso il difensore ex Milan che il prossimo settembre spegnerà 40 candeline. All'orizzonte in questo momento non ci sono nuove squadre, anche se nel prossimo futuro non ha escluso un ritorno al Chelsea, magari in una veste inedita dopo la fine della sua carriera da calciatore: "Gli addii sono per quelli che se ne vanno e non tornano. Ho intenzione di tornare un giorno. Non significa che questa sia una fine definitiva. Spero di lasciare la porta aperta così da poter ritornare in un prossimo futuro, anche se in un altro ruolo qui".