Thiago Silva torna a giocare in Europa a 41 anni, è ufficiale: “Grazie Francesco Farioli”

Rivedremo Thiago Silva sui campi europei, dopo il biennio al Fluminense che sembrava preludere a un finale di carriera in patria. E invece no, a 41 anni il difensore brasiliano che ha vinto tantissimo con Milan, PSG e Chelsea (anche una Champions League con la maglia dei Blues) non solo si ritiene così integro e performante da poter competere ancora ai massimi livelli, ma ha trovato chi è della sua stessa idea: il Porto allenato da Francesco Farioli, che Thiago Silva ha ringraziato esplicitamente nel breve video con cui il club lusitano ha annunciato l'arrivo del centrale carioca.

Thiago Silva al Porto: contratto di 6 mesi più opzione per un'altra stagione

‘O Monstro' ha firmato un contratto di 6 mesi con l'attuale capoclassifica del campionato portoghese (imbattuta con 13 vittorie e un pareggio, stagione mostruosa finora di Farioli, che è anche nelle prime otto nel girone unico di Europa League). Inoltre è presente anche un'opzione per un'ulteriore stagione in maglia biancoblù, ovvero fino al 30 giugno 2027, quando il calciatore brasiliano sarà prossimo ai 43 anni (è nato il 22 settembre 1984).

"Ciao nazione ‘portista'! È bello dirvi quanto sono felice e onorato di questa opportunità – ha detto Thiago Silva nel filmato – Sono super motivato. Spero di poter aiutare nel miglior modo possibile. Vorrei ringraziare il nostro presidente André Villas-Boas per l'opportunità, così come il nostro allenatore Francesco Farioli, e dire a tutti voi quanto sono entusiasta di indossare nuovamente questi colori. Conto sul vostro sostegno e vi aspetto allo stadio Dragão. Dio vi benedica".

Thiago Silva con la maglia del Milan nel 2010

Già, nuovamente, perché il difensore era sbarcato per la prima volta in Europa nel 2004, quando proprio il Porto lo aveva pescato nella Juventude. All'epoca tuttavia per problemi fisici non era mai riuscito a guadagnarsi la prima squadra, venendo impiegato solo nella formazione B, prima di trasferirsi brevemente alla Dinamo Mosca (la diagnosi di tubercolosi ne stoppò la carriera) e poi tornare in Brasile per ripartire al Fluminense, dove lo avrebbe poi ripescato il Milan nel 2009. Quel Thiago Silva 24enne era un calciatore rinato, appunto un "mostro", come avrebbero capito subito i tifosi rossoneri, con cui avrebbe festeggiato Scudetto e Supercoppa nel 2011.

Oggi Farioli e i tifosi del Porto sperano che nella tanica del vecchio capitano della nazionale brasiliana sia rimasto qualche litrozzo di benzina addizionata per fare la differenza come ai vecchi tempi.