Tassotti traghettatore al Milan fino a fine stagione: l'ipotesi più concreta se salta Sergio Conceiçao

A cura di Vito Lamorte

Mauro Tassotti traghettatore del Milan fino a fine stagione: è questa l'ipotesi più concreta se Sergio Conceiçao non dovesse arrivare a fine stagione. Le parole durissime dell'allenatore portoghese dopo la sconfitta di Bologna e quella frase ("Se non servo più, prendo le valige e me ne vado") è sembrato un messaggio molto chiaro a tutti quelli che lo hanno attaccato in queste ultime settimane ma soprattutto alla società.

Il tecnico portoghese ha parlato di mancanza di rispetto nei suoi confronti e del suo staff che, nonostante le difficoltà e gli scarsi risultati, stanno provando a fare del loro meglio per ottenere gli obiettivi fissati con i vertici di via Aldo Rossi.

Tassotti traghettatore del Milan fino a fine stagione se salta Conceiçao

La situazione tra il Milan e Sergio Conceiçao è molto complicata e la classifica, che vede i rossoneri lontani da un posto nella prossima Champions, potrebbe portare alla separazione a fine stagione dopo soli sei mesi. Lo sfogo dell'allenatore portoghese dopo la sconfitta del recupero con il Bologna sulle voci che lo circondano, che stanno aumentando sempre di più, ha fatto trasparire una certa insicurezza e difficoltà nella gestione interna ed esterna da parte di Conceiçao e della società rossonera.

Così, da qualche ora, riecheggia il nome di Mauro Tassotti come possibile traghettatore fino a fine stagione se il rapporto tra il Milan e Sergio Conceiçao dovesse interrompersi prima. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Messaggero, potrebbe essere lui la persona giusta per guidare i rossoneri fino a fine anno.

Si tratta di un nome importante per la storia del Milan e per i tifosi, che hanno apprezzato molto il suo ritorno all'interno dell'ambiente rossonero come membro dello staff di Milan Futuro.

Tassotti, che nel Milan ha avuto esperienza in campo e in panchina, da allenatore ha iniziato nelle giovanili prima di approdare sulla panchina della prima squadra insieme a Cesare Maldini nel ruolo di direttore tecnico: sostituirono Alberto Zaccheroni e sono ricordati per quel famoso 6-0 nel derby vinto contro l'Inter. Poi è stato vice di Ancelotti, Leonardo, Allegri e Seedorf prima di lasciare con l'arrivo a Milanello di Mihajlovic.

Ha vinto da giocatore ben cinque Scudetti, quattro Supercoppe Italiana, tre Coppe dei Campioni/Champions, due Supercoppe Europee e due Coppe intercontinentali.