video suggerito

Conceiçao si sfoga dopo la sconfitta del Milan: “Se non servo più prendo le valigie e vado via” Conceiçao non riesce a trattenersi dopo la partita del Milan e si difende dalle accuse: “Sento tante cattiverie. Non vengo dal nulla, ho vinto 13 trofei” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

133 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sconfitta del Milan ha riacceso le discussioni attorno alla squadra, nonostante gli errori arbitrali che hanno fatto arrabbiare i giocatori. Sergio Conceiçao non si sottrae alle interviste dopo la partita ma, parlando del KO contro il Bologna, si lascia andare a uno sfogo durissimo contro chi ogni settimana si scaglia contro di lui e il suo lavoro paventando anche un possibile esonero prima della fine della stagione.

Ai microfoni di DAZN l'allenatore è un fiume in piena e non si trattiene sotto nessun aspetto. Dopo aver analizzato la partita si lascia andare a una difesa personale strenua, in cui lascia trasparire tutto l'orgoglio ferito dalle recenti esternazioni di opinionisti e tifosi che lo condannano dopo ogni passo falso.

Il duro sfogo di Conceiçao

Chiede scusa dopo aver parlato, ma non riesce a trattenersi perché si sente ferito dove fa più male. Conceiçao lancia una stoccata a tutti i suoi detrattori ricordando che alle spalle ha una carriera solida fatta di tante vittorie contro grandi squadre: "Tutti i giorni a parlare del mio futuro, sento tante cattiverie. Io non vengo dal nulla, ho eliminato nella mia carriera squadre italiane che erano più forti del Porto".

Leggi anche Sergio Conceiçao se ne va nervoso dopo una sola domanda su Feyenoord-Milan: cosa è successo

Il portoghese non digerisce i discorsi legati al suo futuro che puntualmente nascono dopo ogni risultato negativo del Milan. E1 pronto a fare le valigie su richiesta della società, ma ci tiene a difendersi quando le opinioni virano sul personale: "Tutti i giorni si parla della mia situazione qua, non è facile. So cosa voglio e cosa posso fare, vedo tanta gente che parla ma la mia situazione è semplice. Se non servo più prendo le valigie e vado via senza chiedere un euro in più. Ho quasi 100 partite in Champions, ho vinto 13 trofei: tutti i giorni si parla di me, ho sentito anche cattiverie ingiuste".