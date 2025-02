video suggerito

Leao dopo Bologna-Milan: "Ci sono state azioni strane, ma se parlo diventa un casino" Rafael Leao mastica amaro dopo la sconfitta del Milan in casa del Bologna che allontana i rossoneri dalla prossima Champions. L'attaccante portoghese però punta anche il dito sul gol di Castro: "Se parlo succede un casino".

A cura di Fabrizio Rinelli

Rafael Leao aveva segnato il gol dell'iniziale vantaggio del Milan al Dall'Ara contro il Bologna. L'attaccante portoghese era riuscito a sfruttare al meglio l'assist di testa di Gimenez bruciando sullo scatto De Silvestri prima di superare Skorupski e mettere la palla in rete. Ma nel secondo tempo si è spenta la luce per la squadra di Conceicao che ha subito il ritorno di un Bologna fenomenale. Leao in diretta su DAZN ha spiegato cosa sia accaduto: "Secondo me avevamo la partita nelle nostre mani e non c'è molto da dire".

E poi aggiunge: "Dovevamo vincere, siamo noi i colpevoli, ora dobbiamo alzare la testa e unirci in occasione della prossima partita in casa contro la Lazio che dobbiamo vincere – sottolinea l'attaccante rossonero che però evidenzia -. Siamo delusi, specie per come abbiamo sofferto sul gol, ci sono state azioni un po' strane, ma non voglio entrare in questi discorsi perché se parlo diventa un casino, sono cose però che si guardano". Il riferimento è chiaramente al gol del pareggio segnato da Castro contestato dal Milan per il tocco di braccio di Fabbian.

Le parole di Leao sulla possibile qualificazione in Champions

"Mi riferisco all'azione del primo gol è stata un po' strana, ho rivisto le immagini, ma bisogna guardare a noi, avevamo fatto un primo tempo favoloso – sottolinea ancora Leao che non vuole trovare scuse a questa sconfitta -. Ora dobbiamo stare insieme in vista di una partita molto importante per noi". Ma guai a chiamarla "ultima spiaggia". Una definizione che Leao non condivide in questo momento: "Tutte le partite fino alla fine sono una finale, dobbiamo pensare partita per partita – spiega -. Adesso giochiamo contro un'altra squadra difficilissima e vogliamo vincere".

L'esultanza di Leao dopo il gol del vantaggio.

Leao si dice fiducioso affinché il Milan possa raggiungere l'obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League che per ora premia solo le prime quattro classificate in Serie A a fine stagione: "Se io ci credo al quarto posto? Ovvio, ci sono tante partite ancora, la Serie A sta diventando un campionato molto difficile, tutti perdono punti" ha concluso Leao il quale ha dimostrato di non voler gettare la spugna nonostante la preoccupante distanza dal quarto posto.