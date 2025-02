video suggerito

Perché l'arbitro Mariani ha convalidato il gol di Castro in Bologna-Milan dopo il tocco di mano di Fabbian Il Bologna ha trovato il gol contro il Milan che ha protestato tanto per un assist di braccio di Fabbian per Castro. L'arbitro e il VAR non l'hanno considerato falloso.

A cura di Fabrizio Rinelli

Caos durante Bologna-Milan per via del gol del pareggio realizzato da Castro. Gli emiliani trovano la rete a inizio secondo tempo grazie all'attaccante argentino che sembra beneficiare di un assist col braccio di Fabbian. La palla finita in area di rigore del Milan sembra sbattere proprio sul centrocampista scuola Inter per poi rimbalzare sui piedi di Castro che mette la palla alle spalle di Maignan. L'arbitro Mariani ferma subito il gioco prima di convalidare la rete per un check col VAR. Fin da subito il direttore di gara fa capire ai giocatori del Milan la sua posizione.

Mariani sembra dire che non è mai fallo di mano. L'arbitro evidentemente si riferisce alla regola numero 12 del regolamento IFAB ossia quella denominata ‘Falli e scorrettezze' e, nel dettaglio ‘Contatti mano/pallone' aggiornata e modificata nel 2021 per cui il tocco di mano diventerà punibile soltanto in caso di immediatezza tra infrazione e realizzazione della rete. In questo caso non è stata considerato "immediato" il tocco di Fabbian prima del gol di Castro e poi è stato considerato vicino al corpo il braccio del giocatore. Questa l'interpretazione data dall'arbitro e VAR. Il gol sarebbe stato da annullare solo se avesse segnato immediatamente lo stesso Fabbian.

(in aggiornamento)