Taremi trascina la gamba e tocca il difensore, l’arbitro concede il rigore e il VAR non interviene

A cura di Vito Lamorte

Taremi trascina la gamba e tocca il difensore del Feyenoord, l'arbitro concede il rigore e il VAR non interviene. L'attaccante dell'Inter pressa l'avversario e colpisce in corsa il difensore degli olandesi prima di volare a terra: per l'arbitro Kruzliak non ci sono dubbi e la squadra di Simone Inzaghi si porta sul 2-1 e si qualifica per i quarti di finale di Champions League.

Il calciatore iraniano è stato furbo ad accentuare il contatto e a far credere al direttore di gara di essere stato colpito in maniera più evidente rispetto a quanto realmente accaduto. L'arbitro ha valutato il contatto come punibile ma la squadra di Robin van Persie ha protestato per questa decisione.

Taremi si trascina la gamba e tocca il difensore: rigore generoso per l'Inter

Il secondo tempo è iniziato da poco allo stadio Meazza tra Inter e Feyenoord e i nerazzurri hanno appena concluso un'azione d'attacco: gli olandesi ripartono con un'azione manovrata da dietro ma un difensore sbaglia a controllare ed entra in contatto con Taremi in area di rigore.

L'attaccante iraniano trascina la gamba e tocca il difensore, con l'arbitro che viene ingannato e concede rigore. Il VAR non interviene. Il numero 99 nerazzurro era andato in pressing e ha colpito in corsa l'avversario prima di volare a terra: per l'arbitro Kruzliak non ci sono dubbi ma rivedendo da diverse inquadrature non è il difensore a cercare Taremi, ma il contrario.

Sul dischetto del rigore si è presentato Hakan Calhanoglu, che ha battuto Wellenreuther in maniera impeccabile e ha regalato la seconda vittoria all'Inter contro il Feyenoord.

Poco dopo Marcus Thuram è stato ammonito per una palese simulazione in area di rigore ma l'arbitro anche in quel caso aveva dato il penalty: Kruzliak è stato richiamato al VAR e poi ha cambiato la decisione.

L'Inter si qualifica per i quarti di finale di Champions League e affronterà il Bayern Monaco.