Tadic da sogno con la maglia dell’Ajax: battuto il mostruoso record di Messi del 2011 Dusan Tadic ha cancellato il nome di Leo Messi dall’almanacco dei record del calcio mondiale: nessuno mai nella storia come il capitano dell’Ajax e della Serbia.

A cura di Paolo Fiorenza

Dusan Tadic e Leo Messi sono quasi coetanei – il capitano dell'Ajax e della Nazionale serba ha 33 anni, il campione argentino uno in più – ed il peso delle carriere dei due è chiaramente molto diverso. Tuttavia Tadic ha da qualche giorno strappato a Leo Messi uno dei tanti record mostruosi detenuti dal sette volte Pallone d'Oro, e non uno banale: quello degli assist realizzati nel corso di un anno solare.

Nel 2021, infatti, Tadic ha servito ai suoi compagni 37 assist, 31 con la maglia dell'Ajax e 6 con la Serbia. Mai prima d'ora un calciatore aveva fornito così tanti assist in un anno solare. Il record precedente di 36 risaliva al 2011, stabilito da Messi nella sua stagione d'oro al Barcellona quando vinse tutto. L'anno dopo l'argentino avrebbe scolpito il primato di 91 reti in un anno solare: quello appare difficilmente battibile da qua all'eternità, per quanto è disumano…

Il record degli assist invece se lo ascrive Tadic, giocatore il cui nome non fa copertina ma che è protagonista assoluto dell'ultimo ciclo vincente dell'Ajax: da quando il serbo nel 2018 si è trasferito ad Amsterdam dal Southampton, ha messo in bacheca due campionati, due coppe d'Olanda, una Supercoppa, è stato capocannoniere dell'Eredivisie, nonché miglior calciatore serbo dell'anno. E nella stagione 2018-19 ha guidato i Lancieri alla semifinale in Champions League, capitalizzata con i successivi trasferimenti record dei vari De Jong, De Ligt e Ziyech. Tadic invece è rimasto e sta continuando a disegnare calcio all'Ajax, dimostrando di essere il più grande creatore di occasioni da gol al mondo per i compagni, numeri alla mano.

Tadic ha superato il record di Messi durante il match che l'Ajax ha perso per 2-1 contro l'AZ Alkmaar alla Johan Cruyff Arena: i campioni d'Olanda erano in svantaggio per 1-0, quando il serbo ha servito Sebastien Haller per il momentaneo pareggio. L'Ajax farà visita oggi al Feyenoord, poi mercoledì giocherà in casa contro il Fortuna Sittard. Tadic ha dunque a sua disposizione altre due partite per rafforzare ulteriormente il suo record.