Sylla distrutto crolla in lacrime in campo: ha perso la mamma prima della partita ma voleva esserci Il calciatore del Montpellier Issiaga Sylla ha avuto un improvviso crollo emotivo durante il match di campionato contro il Nantes: è scoppiato in un pianto inconsolabile. Dopo la partita la rivelazione: aveva appreso poco prima del calcio d’inizio della morte della mamma ma è voluto comunque scendere in campo per disputare la gara.

A cura di Michele Mazzeo

Episodio molto particolare quello andato in scena nel corso del match di Ligue 1 tra Nantes e Montpellier. All'improvviso, apparentemente senza alcun motivo, infatti il terzino della formazione ospite Issiaga Sylla è scoppiato a piangere con i compagni di squadra che sono immediatamente accorsi per consolarlo e dargli conforto.

Dopo il crollo emotivo, grazie al supporto dei compagni più esperti, il giovane calciatore guineano si è ripreso e il match è proseguito con il Montpellier che ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 complicando la situazione del Nantes che a due giornate dal termine rischia la retrocessione in Ligue 2. Solo dopo la fine della partita si è scoperto il motivo di quell'improvviso pianto a dirotto.

Al termine dell'incontro è stato infatti il suo compagno di squadra Boubakar Kouyaté a spiegare a cosa era dovuto quello spiazzante crollo emotivo avuto dal guineano nel bel mezzo della partita: "Quello che Issiaga Sylla ha appena fatto, non tutti i giocatori possono farlo. Poco prima dell'inizio ha saputo che sua madre è morta durante la notte, ha dato tutto per giocare questa partita e per aiutare la squadra perché è un vero uomo squadra", ha difatti rivelato il maliano rendendo omaggio alla grande forza mostrata dal compagno di squadra.

Al termine dell'incontro Issiaga Sylla, dispensato dal club, non si è presentato per le tradizionali interviste post-match. Il nazionale guineano infatti subito dopo la partita si è diretto verso l'aeroporto per prendere un volo per Conakry e partecipare ai funerali della madre che era morta la notte prima. Morte della quale era stato avvisato soltanto poche ore prima che era previsto il calcio d'inizio del match del suo Montpellier che lui, nonostante un'evidente difficoltà emotiva, ha voluto comunque onorare prima di tornare in Guinea per dare l'ultimo saluto all'amata madre.