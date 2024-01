Svelati gli 8 errori commessi dal VAR in Serie A finora: Juventus più danneggiata dell’Inter Al termine d’andata il designatore Rocchi ha ufficializzato gli errori commessi dagli arbitri di Serie A. Juventus e Inter sono state coinvolte in alcune sviste arbitrali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, al termine del girone d'andata ha tracciato un bilancio e ha ratificato gli errori che ha certificato. Sono otto quelli che sono stati riconosciuti dal designatore Gianluca Rocchi. Tra gli errori accertati ce ne sono tre che riguardano la Juventus e due l'Inter. In questi otto episodi non sono coinvolte né la Roma né la Lazio né il Napoli.

Il primo degli otto errori è lontano nel tempo, perché ad agosto, a Torino, non è stata concessa una on field review in occasione di un contatto in area tra Iling-Junior e Ndoye in occasione di un infuocato Juventus-Bologna. Riguardando le immagini l'arbitro avrebbe dovuto decretare un penalty al Bologna. Lo stesso Rocchi nei giorni seguenti, mentre montavano le polemiche ufficializzò l'errore di Di Bello.

Il secondo è costato caro a Baschirotto, espulso in Monza-Lecce. Un rosso che poteva essere corretto riguardando le immagini. Totalmente all'opposto invece il caso Berardi. In quel caso, con l'on field review Berardi, sarebbe stato espulso per un'entrata durissima ai danni di Bremer. Anche in quel caso Rocchi dichiarò che l'arbitro Colombo aveva commesso un errore.

Bologna danneggiato anche in occasione della partita con il Monza. A Zirkzee venne annullato un gol che in realtà era regolare. Venne segnalato un fallo inesistente dell'olandese ai danni di Caldirola. Anche in quel caso sarebbe stato utile guardare le immagini. Quattro errori rimarcati tra le partite di agosto e settembre, poi nulla da segnalare fino alla metà di dicembre, quando sono tornati gli errori.

A Marassi nel finale di Genoa-Juventus l'OFR doveva intervenire per segnalare un fallo tremendo di Malinovskyi ai danni di Yildiz. Massa non vede la gravità, Fabbri al VAR nemmeno. Rocchi anche in quell'occasione sottolineò l'errore. Pochi giorni dopo sempre a Marassi c'è stato un episodio controverso. Stavolta in Genoa-Inter. Il gol di Arnautovic doveva essere annullato perché c'era in quell'azione un fallo di Bisseck su Strootman. Fallo che doveva essere rivisto al VAR.

Inter protagonista, suo malgrado, anche in occasione dell'incontro con il Verona, in una sfida infuocata all'Epifania. L'arbitro Fabbri non ha visto la gomitata di Bastoni a Duda in occasione del gol che sarà poi determinante di Frattesi. Né Fabbri né Nasca, al VAR, hanno ravvisato il gesto che avrebbe provocato l'annullamento del gol e il rosso per Bastoni.

Errore grave, per l'altro rivisto in tutte le salse e commentato per ore e ore, non solo sui social. Infine, è stato sbagliato non andare al VAR per il gol annullato in Sassuolo-Fiorentina al norvegese Thorstvedt. Il fuorigioco di Henrique non c'era, o meglio il brasiliano era in posizione irregolare ma non incide sull'azione in alcun modo.

Gli 8 errori commessi dal VAR nel girone d'andata della Serie A

Juventus-Bologna (OFR non concessa; rigore)

Monza-Lecce (OFR; cartellino rosso)

Sassuolo-Juventus (OFR non concessa; cartellino rosso)

Monza-Bologna (OFR non concessa; presunto fallo di gioco in occasione di un gol)

Genoa-Juventus (OFR non concessa; cartellino rosso)

Genoa-Inter (OFR non concessa; fallo di gioco in occasione di un gol)

Inter-Verona (OFR non concessa; fallo di gioco in occasione di un gol)

Sassuolo-Fiorentina (OFR; fuorigioco)