Steven Zhang al Gp di F1 in Cina alla vigilia del derby Scudetto: “Voci sull’Inter non vere” Steven Zhang rompe il silenzio alla vigilia della sfida Scudetto dell’Inter nel derby contro il Milan. Il presidente nerazzurro chiarisce la vicenda relativa alla possibile cessione del club: “Nessuna voce è vera”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Steven Zhang rompe il silenzio dopo mesi di voci, ipotesi e indiscrezioni circa il futuro dell'Inter. Il presidente dei nerazzurri, in attesa del derby Scudetto contro il Milan di domani, riappare con tanto di occhiali scuri e giubbotto di pelle davanti ai box della Ferrari a pochi istanti dal via del Gp di Cina di Formula 1 sul circuito di Shangai. Ai microfoni di Sky Sport, oltre a condividere la gioia di rivedere la Formula 1 in Cina, Zhang, grande appassionato di motori e super tifoso della Rossa, ha parlato soprattutto della possibile cessione dell'Inter ipotizzata nelle ultime ore.

"Io sono il presidente dell'Inter, e in quanto proprietario continueremo a vincere ogni stagione e ambire al migliore risultato – spiega prima di chiarire la questione cessione del club -. Nessuna voce è vera". Secco no dunque a chi pensava che Zhang stesse trattando la cessione del club in seguito alla vicenda relativa al prestito da 275 milioni di euro ricevuto tre anni fa da restituire al fondo d’investimento Oaktree con l’aggiunta dell’11% di tasso d’interesse. Un'operazione che il numero uno dell’Inter si appresta a chiudere con un nuovo prestito concesso da un altro fondo. "Da quando siamo all'Inter ogni giorno ci sono state voci sul futuro".

Zhang dunque tranquillizza il popolo nerazzurro alla vigilia del derby Scudetto contro il Milan che potrebbe regalare ai nerazzurri il Tricolore matematicamente con tanto di seconda stella sulla maglia il prossimo anno. "Quest'anno sono fiero dell'Inter, tutti i membri della squadra hanno fatto un grande lavoro – spiega – La partita di domani è importante, sappiamo quello che vogliamo. Tutti i componenti del club sanno qual è l'obiettivo, siamo forti". Sul futuro ribadisce: "Abbiamo vinto 6 trofei, siamo vicini al 7° e alla seconda stella. Continueremo a lottare per vincere".

Il presidente dell'Inter poi si sofferma anche a parlare del futuro di due grandi artefici di questo immenso risultato raggiunto ormai dall'Inter: "Lautaro è un vincente, l'abbiamo visto crescere da quando l'abbiamo portato all'Inter – aggiunge -. Inzaghi invece è un dono per l'Inter, poter lavorare con lui mi dà fiducia e calma. Continueremo insieme. Spero che potremo festeggiare presto insieme". Un pensiero poi anche sulla Ferrari: "Tutti qui tifano per la Rossa e siamo davvero felici che la Formula 1 sia tornata in Cina".