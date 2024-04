video suggerito

L'Inter può vincere lo scudetto nel derby con il Milan: tutte le combinazioni per lo scudetto numero 20 L'Inter può diventare campione d'Italia già lunedì 22 aprile. La festa per lo scudetto numero 20 può scattare dopo il derby con il Milan. Dopo il match con il Cagliari sarà tutto più chiaro.

A cura di Alessio Morra

Il 3-3 tra Sassuolo e Milan dà all'Inter la possibilità, concreta, di vincere lo scudetto della doppia stella nel derby lunedì 22 aprile. Quel giorno si può dichiarare conclusa la lotta per il titolo. Vincere lo scudetto numero 20 nel derby sarebbe qualcosa di clamoroso e farebbe diventare ulteriormente storico l'evento.

L'enorme vantaggio dell'Inter sul Milan in classifica

Che l'Inter abbia il titolo in mano è chiaro da un paio di mesi. La festa si sta già organizzando nei minimi dettagli. Vincere a sei turni dalla fine non è possibile, e sarebbe stato record assoluto. Ma il titolo può arrivare alla 33ª giornata, com'è stato un anno fa per il Napoli. Numeri alla mano, fare i calcoli è semplicissimo.

L'Inter ha 82 punti, il Milan invece dopo il pari del Mapei Stadium ne ha 69. I nerazzurri, però, devono giocare stasera con il Cagliari e possono ampliare il proprio bottino. Ma in ogni caso o meglio con qualunque tipo di risultato la squadra di Inzaghi può fare festa il 22 aprile.

Inter campione d'Italia dopo il derby con il Milan se…

Il Milan ha 69 punti, deve giocare altre sei partite, ciò significa che vincendole tutte potrà arrivare a quota 87. Dunque all'Inter bastano materialmente sei punti in sette gare per fare festa. Anche il più scaramantico dei tifosi può iniziare a preparare il vessillo.

Se l'Inter batterà stasera il Cagliari salirà a quota 85 punti, con il Milan a -16. Dunque in quel caso basterà un pareggio nel derby per stappare e per far partire la festa a Milano, sponda nerazzurra. Perché dopo quell'incontro ci saranno solo cinque partite e quindici punti a disposizione.

Qualora l'Inter non dovesse vincere con i rossoblu di Ranieri e perdesse addirittura rimarrebbe a quota 82 e avrebbe comunque un consistente vantaggio in classifica, di ben 13 punti. In questo caso l'Inter per essere campione d'Italia nella 33ª giornata dovrebbe battere il Milan, altrimenti sarebbe tutto rimandato al weekend successivo, quello in cui a San Siro si presenterebbe il Torino.

L'Inter invece salirà a quota 83 punti se pareggerà con il Cagliari, in quel caso si porterebbe a +14 sui rossoneri, che per evitare di vedere i ‘cugini' festeggiare nel derby dovrebbero almeno pareggiare. Perché con il pari ci sarebbe un divario immutato, di 14 lunghezze con 15 punti a disposizione. Insomma, l'aria di scudetto per l'Inter già si sente, ora bisogna capire se arriverà o meno nell'attesissimo derby di lunedì 22 aprile.