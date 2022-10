Spoilerata la classifica del Pallone d’Oro 2022: per Vlahovic sarebbe un successo Filtra un’anticipazione della classifica finale del Pallone d’Oro 2022 secondo la quale il vincitore sarebbe Karim Benzema ma che farebbe festeggiare anche il calciatore della Juventus Dusan Vlahovic.

A cura di Michele Mazzeo

Manca poco più di una settimana alla cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro 2022 (in programma al Théatre du Chaletet di Parigi il prossimo 17 ottobre) che, per la prima volta dal 2005, non vede tra i finalisti il primatista Lionel Messi che in sette circostanze ha portato a casa l'ambitissimo premio. Ed, inevitabilmente, con l'avvicinarsi dell'evento si susseguono, tra notizie palesemente fake e altre invece più verosimili, le presunte anticipazioni della classifica finale che sarà annunciata dagli organizzatori di France Football che già ad agosto hanno fatto una prima scrematura riducendo a 30 calciatori la lista dei possibili vincitori del prestigiosissimo riconoscimento.

L'ultima di queste anticipazioni, che per numero di preferenze e intestazione appare verosimile, svelerebbe le prime 20 posizioni della classifica del Pallone d'Oro 2022 con il premio che andrebbe al favoritissimo Karim Benzema con 521 preferenze. Qualora tale graduatoria sarà poi quella finale la vera sorpresa riguarderebbe il podio dal quale sarebbe esclusa la stella del PSG e della Francia Kylian Mbappé (solo 6° con 94 voti) battuto dall'ex Liverpool Sadio Mané (2° con 298 preferenze) e dal match winner della finale di Champions League Vinicius Junior (3° con 190 voti) che con il suo gol ha permesso al Real Madrid di portare a casa la Coppa nell'ultimo atto della competizione giocato proprio contro i Reds. Davanti al fuoriclasse francese sarebbero finiti inoltre anche Mohammed Salah (4°) e Robert Lewandowski (5°).

Karim Benzema favoritissimo per la vittoria del Pallone d’Oro 2022.

Altra sorpresa riguarderebbe inoltre la posizione del cinque volte Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo che, dopo il ritorno al Manchester United, avrebbe ricevuto soltanto 22 preferenze finendo così 12° e quindi fuori dalla top-10 a 16 anni di distanza dall'ultima volta (nel 2006 si classificò al 14° posto).

La presunta top–20 della classifica del Pallone d’Oro 2022

Qualora tale classifica sarà poi confermata da quella ufficiale, a festeggiare sarà lo juventino Dusan Vlahovic che, alla sua prima candidatura per il più prestigioso premio calcistico individuale, con il suo 19° posto conquisterebbe il titolo di miglior calciatore della Serie A (nella presunta top 20 del Pallone d'Oro 2022 spoilerata sui social network infatti non compaiono gli altri due giocatori che militano nel nostro campionato e che sono presenti nella lista dei 30 finalisti: i milanisti Rafael Leao e Mike Maignan).

Se confermato si tratterebbe di un vero e proprio successo per l'attaccante serbo della Juventus dato che tale attestato di stima da parte degli addetti ai lavori di tutto il mondo arriverebbe al termine di una stagione in cui, dopo la strepitosa prima parte disputata con la Fiorentina, ha poi cambiato squadra a gennaio trovandosi a soli 21 anni catapultato per la prima volta in una big che, tra l'altro, stava vivendo un periodo complesso sia dal punto di vista del gioco che a livello ambientale. Già, perché da quest'edizione per l'assegnazione del premio è stata presa in esame l'intera ultima stagione calcistica (quindi quella 2021-2022) e non l'anno solare come accadeva fino allo scorso anno.

Il 19° posto nella classifica del Pallone d'Oro 2022, davanti a due degli uomini più determinanti nella vittoria dello Scudetto da parte del Milan, dunque sarebbe un grande riconoscimento per Dusan Vlahovic. Un attestato di stima che potrebbe dargli un'ulteriore spinta a fare ancora meglio in futuro per entrare in lizza non solo per essere considerato come il miglior calciatore della Serie A ma anche per il titolo di miglior calciatore del mondo, cosa che si augura lui e soprattutto la Juventus che ha deciso di puntare forte su di lui facendo un esoso investimento.