I 30 candidati per il Pallone d’Oro 2022, manca Messi e c’è già un vincitore Sono stati resi noti i nomi dei 30 candidati per il Pallone d’Oro 2022. Ci sono anche Leao e Vlahovic, ma a sorpresa non c’è Leo Messi. Esclusione clamorosa perché è la prima dal 2005. Benzema favoritissimo.

A cura di Alessio Morra

Negli ultimi anni forse non c'è mai stata un'edizione così scontata del Pallone d'Oro. Chi se non Karim Benzema merita il premio? Onestamente nessuno. Il francese è stato determinante nella conquista dell'ultima Champions League del Real Madrid, segnando a raffica nelle partite importanti. Ma ci sono tanti motivi per leggere i nomi dei 30 candidati ufficiali, tra questi c'è il milanista Leao, ma non c'è Leo Messi che manca dai candidati per la prima volta da 17 anni.

Le regole del Pallone d'Oro negli ultimi anni hanno creato tante polemiche e gli organizzatori hanno deciso, giustamente ma anche con ritardo,di cambiare qualcosa. Il premio verrà annunciato con anticipo rispetto al passato, si confermano invece i 30 candidati. L'elenco naturalmente è ricco di campioni, ci sono anche calciatori della Serie A come Leao e Maignan del Milan e Vlahovic della Juventus. Il favorito in assoluto è Benzema, che ha trascinato il Real nella scorsa stagione.

Soprattutto fa scalpore l'assenza di Leo Messi, il calciatore che ha ottenuto il maggior numero di successi – alcuni che hanno creato notevoli polemiche, come quello dello scorso anno. L'argentino non ha disputato un'annata memorabile con il PSG ed è fuori per la prima volta dal 2005. C'è invece Cristiano Ronaldo, che continua invece a essere tra i candidati, anche se non ha chance di vincere.

I 30 candidati per il Pallone d'Oro: Trent Alexander-Arnold (Liverpool); Karim Benzema (Real Madrid)

Joao Cancelo (Manchester City); Casemiro (Real Madrid); Thibaut Courtois (Real Madrid); Cristiano Ronaldo (Manchester United); Kevin De Bruyne (Manchester City); Luis Diaz (Porto/Liverpool); Fabinho (Liverpool); Phil Foden (Manchester City); Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City); Sébastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund);

Harry Kane (Tottenham); Joshua Kimmich (Bayern Monaco); Rafael Leao (Milan), Robert Lewandowski (Bayern Monaco/ Barcellona); Riyad Mahrez (Manchester City); Mike Maignan (Milan); Sadio Mané (Liverpool/ Bayern Monaco); Kylian Mbappé (PSG), Luka Modric (Real Madrid); Christopher Nkunku (Lipsia); Darwin Nunez (Benfica/Liverpool); Antonio Rudiger (Chelsea/Real Madrid); Mohamed Salah (Liverpool); Bernardo Silva (Manchester City); Heung-min Son (Tottenham); Virgil Van Dijk (Liverpool); Vinicius (Real Madrid); Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus).