“Spoilerata la classifica del Pallone d’Oro 2022”: ma due gravi errori smascherano il fake

Sul web e sui social spopola la classifica del Pallone d'Oro 2022, che vede vincente Benzema davanti a Mané e Salah. Ma la classifica pubblicata è un enorme fake, ci sono due errori clamorosi.

Un mese prima dell'inizio dei Mondiali del Qatar verrà assegnato ufficialmente il Pallone d'Oro 2022. Il vincitore con ogni probabilità sarà Karim Benzema, che è stato il calciatore migliore della passata stagione, dai suoi gol e dalle sue giocate è arrivata la quattordicesima Champions League vinta dal Real Madrid. Non esiste ancora una classifica ufficiale, ma sul web è spuntata una classifica, che però è nettamente fasulla. Gli errori sono due e sono piuttosto grossolani. Non serve essere un grande investigatore per scoprirli.

Lunedì 17 ottobre verrà reso noto il nome del vincitore del Pallone d'Oro 2022. Benzema è più che favorito, sarà l'ennesimo calciatore del Real Madrid a conquistare il titolo e il primo francese dopo Zidane. C'è sicuramente tanta curiosità per la classifica generale che sicuramente creerà delle discussioni, forse non quante quella dell'edizione 2021 vinta clamorosamente da Leo Messi.

In rete è spuntata un'immagine relativa alla possibile classifica del Pallone d'Oro 2022. Un'immagine che subito è balzata all'occhio di decine di appassionati, ma che risulta come detto sbagliata e non certo perché alle spalle di Benzema ci sono Mané e Salah, autore di una stagione splendida, e Vinicius.

La classifica relativa al premio più ambito dai calciatori è uscita sul web, ma è un fake.

La classifica è un fake, che è molto evidente. Ci sono due errori, entrambi lampanti. Innanzitutto si nota un errore proprio sotto la classifica. Perché è scritto erroneamente France Football, perché manca una o, in questa immagine è scritto ‘France Fotball'. Mai ci sarebbe stato un errore così grosso se fosse stata vera. Poi c'è un altro enorme errore ed è quello relativo ai punti assegnati ai singoli calciatori. In questa immagine si vede Benzema vincitore con 27 punti, seguono Mané con 16 e Salah con 14, Vinicius con 10 e Lewandowski 9.

Un tentativo davvero clamorosamente errato da parte di chi ha creato questa classifica che non ha tenuto nemmeno conto delle novità. Perché dopo l'ultimo Pallone d'Oro è stato deciso di rivoluzionare il sistema di votazioni e sono state stabilite regole molto più chiare. Intanto bisogna valutare i singoli calciatori solo per la stagione appena chiusa, in questo caso quella 2021-2022. Inoltre, tra i votanti, alla redazione di France Football si aggiungeranno Drogba, un giornalista vietnamita (scelto per l'occasione) Troung Anh Ngoc per il premio maschile e la giornalista ceca Karolina Hlavackova per quello femminile. Tutti loro non saranno o soli votanti, perché ci saranno anche i rappresentanti delle prime 100 federazioni FIFA del Ranking FIFA a votare per gli uomini, 50 per le donne.

Karim Benzema favoritissimo per la vittoria del Pallone d’Oro 2022.

Tutti loro dovranno seguire i vari criteri imposti per il premio individuale, che comprendono anche il Fair Play, mentre giustamente è scomparso il criterio sulla carriera dei singoli giocatori, che ha aiutato molto in alcune stagioni Messi e Ronaldo. Considerando quanti sono i votanti è praticamente impossibile pensare che un calciatore possa vincere con soli 27 punti e sul podio si possa arrivare con 16 e 14 punti. La classifica del Pallone d'Oro uscita sul web è dunque un grande fake.