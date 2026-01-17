Spalletti sente il commento di Hernanes dopo Cagliari-Juventus e non si trattiene: in studio cala il gelo

La sconfitta della Juventus sul campo del Cagliari nell'anticipo della 21ª giornata della Serie A 2025-2026 pesa in classifica perché interrompe la lunga striscia positiva della formazione bianconera, ma a colpire è soprattutto quanto accade nel post partita. Ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti analizza un ko difficile da digerire, maturato nonostante un dominio territoriale netto, ma lo fa con la tranquillità di chi sa che i suoi uomini hanno fatto tutto ciò che dovevano fare. Poi, all'improvviso, però cambia tono.

Il tecnico bianconero non ha gradito il commento espresso poco prima in studio da Hernanes, che aveva lasciato intendere come alla Juventus manchino giocatori con caratteristiche diverse per scardinare difese chiuse, facendo il paragone con l'Inter che nelle ultime partite dove ha faticato ha giovato delle reti dei suoi attaccanti come Lautaro Martinez o Pio Esposito. Un'osservazione che Spalletti ascolta fuori onda e decide di contestare apertamente in diretta, interrompendo la consueta analisi post gara.

Il tecnico toscano è netto e il tono infastidito conferma che non ha gradito: "Su quello che dicevate lì in studio, sul fatto che dovremmo essere in più dentro l'area di rigore, che ci volevano calciatori con caratteristiche diverse… nelle altre partite chi c'era di diverso?" Poi affonda, alzando ulteriormente il tono: "Quelle che abbiamo vinto 3-0 e 5-0 c'era qualcuno di diverso dentro? No."

Parole che gelano lo studio. Per qualche secondo cala il silenzio, con Hernanes e gli altri opinionisti spiazzati dalla replica diretta dell'allenatore. Spalletti prosegue senza arretrare, ribadendo che una singola partita non può ribaltare giudizi costruiti su settimane di lavoro e risultati. Solo dopo torna sulla gara, sottolineando gli episodi che hanno indirizzato il match, facendo autocritica a partire dalla punizione che ha portato al gol di Mazzitelli e dalla gestione del tempo di gioco, criticata apertamente.

La Juventus esce sconfitta dalla Unipol Domus e scivola a -10 dall'Inter, ma il post partita racconta molto più del risultato. Il nervosismo di Spalletti è lo specchio di una squadra che fatica a trasformare il dominio in gol e di un allenatore che difende pubblicamente il proprio lavoro, anche a costo di rompere gli equilibri televisivi.