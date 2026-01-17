Serie A
video suggerito
video suggerito

Spalletti sente il commento di Hernanes dopo Cagliari-Juventus e non si trattiene: in studio cala il gelo

La Juventus perde a Cagliari nonostante una gara dominata, ma il vero momento chiave arriva nel post partita: Luciano Spalletti replica in diretta al commento di Hernanes sul valore della rosa bianconera. Il botta e risposta improvviso gela lo studio DAZN.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

La sconfitta della Juventus sul campo del Cagliari nell'anticipo della 21ª giornata della Serie A 2025-2026 pesa in classifica perché interrompe la lunga striscia positiva della formazione bianconera, ma a colpire è soprattutto quanto accade nel post partita. Ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti analizza un ko difficile da digerire, maturato nonostante un dominio territoriale netto, ma lo fa con la tranquillità di chi sa che i suoi uomini hanno fatto tutto ciò che dovevano fare. Poi, all'improvviso, però cambia tono.

Il tecnico bianconero non ha gradito il commento espresso poco prima in studio da Hernanes, che aveva lasciato intendere come alla Juventus manchino giocatori con caratteristiche diverse per scardinare difese chiuse, facendo il paragone con l'Inter che nelle ultime partite dove ha faticato ha giovato delle reti dei suoi attaccanti come Lautaro Martinez o Pio Esposito. Un'osservazione che Spalletti ascolta fuori onda e decide di contestare apertamente in diretta, interrompendo la consueta analisi post gara.

Immagine

Il tecnico toscano è netto e il tono infastidito conferma che non ha gradito: "Su quello che dicevate lì in studio, sul fatto che dovremmo essere in più dentro l'area di rigore, che ci volevano calciatori con caratteristiche diverse… nelle altre partite chi c'era di diverso?" Poi affonda, alzando ulteriormente il tono: "Quelle che abbiamo vinto 3-0 e 5-0 c'era qualcuno di diverso dentro? No."

Leggi anche
Cagliari-Juventus 1-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Mazzitelli, gli highlights

Parole che gelano lo studio. Per qualche secondo cala il silenzio, con Hernanes e gli altri opinionisti spiazzati dalla replica diretta dell'allenatore. Spalletti prosegue senza arretrare, ribadendo che una singola partita non può ribaltare giudizi costruiti su settimane di lavoro e risultati. Solo dopo torna sulla gara, sottolineando gli episodi che hanno indirizzato il match, facendo autocritica a partire dalla punizione che ha portato al gol di Mazzitelli e dalla gestione del tempo di gioco, criticata apertamente.

La Juventus esce sconfitta dalla Unipol Domus e scivola a -10 dall'Inter, ma il post partita racconta molto più del risultato. Il nervosismo di Spalletti è lo specchio di una squadra che fatica a trasformare il dominio in gol e di un allenatore che difende pubblicamente il proprio lavoro, anche a costo di rompere gli equilibri televisivi.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Cagliari
Calcio
Juventus
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
La risalita della Juve si ferma a Cagliari: bianconeri battuti 1-0 dalla rete di Mazzitelli
Spalletti sente il commento di Hernanes dopo Cagliari-Juventus e non si trattiene: in studio cala il gelo
Il Napoli senza Conte torna alla vittoria, Lobotka regala il successo col Sassuolo: resta a -6 dall'Inter
Stellini accusa la Lega di Serie A: "Calendario fatto male, a mia memoria non è mai successo"
Il fastidio di Conte: "Noi non abbiamo informazioni. Chiedete al dottore, io faccio l'allenatore"
L'Inter prosegue la fuga in vetta alla classifica, vittoria per 1-0 a Udine: decide capitan Lautaro
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views