Spalletti lasciato sgomento da Mancini: "Gli hanno rubato o hackerato il telefono, non scherziamo" Luciano Spalletti, alla vigilia di Norvegia-Italia, è tornato a parlare di Acerbi. "Deve farmi capire quando c'è stata la mancanza di rispetto", e ha mandato un messaggio pure al suo predecessore Roberto Mancini.

A cura di Alessio Morra

L'avvicinamento alla partita d'esordio delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 con la Norvegia è probabilmente il peggiore possibile per l'Italia, che a Oslo si gioca già una fetta di primo posto. Tra infortuni e polemiche il cammino per Spalletti, si è complicato. Ma il c.t. è un uomo abituato a navigare in acque agitate e sa come uscire anche da momenti difficili. Alla vigilia della partenza per la Norvegia, Spalletti a Sky ha rilasciato un'intervista nella quale ha rifilato una bordata al suo predecessore Roberto Mancini, che con un like galeotto aveva dato manforte al discorso di Acerbi. Un mi piace che aveva fatto discutere, perché l'ex c.t. sembra così aver appoggiato la scelta del difensore che ha rifiutato la convocazione e che aveva motivato la scelta parlando di mancanza di rispetto da parte del selezionatore.

La polemica tra Acerbi e Spalletti

Spalletti aveva convocato dopo tanto tempo Acerbi, che alla vigilia del raduno di Coverciano via messaggio ha comunicato il rifiuto della convocazione al c.t., i due si sono parlati al telefono per provare a chiarirsi. Poi l'annuncio ufficiale, al quale aveva fatto seguito un post social forte di Acerbi che aveva parlato di mancanza di rispetto da parte del selezionatore.

La risposta di Spalletti ad Acerbi: "Poi mi spiegherà"

La risposta di Spalletti è arrivata in un'intervista rilasciata a Sky e le parole non sono tenere: "Acerbi poi mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto, e gli dirò quello che penso sul rispetto a me e alla nazionale".

Il like di Mancini al post di Acerbi, che ha fatto arrabbiare Spalletti.

Il like di Mancini: "Gli avranno hackerato il telefono"

Deciso il c.t. che ha parlato anche del suo predecessore Roberto Mancini, che ha messo un like (ormai nel mondo di oggi si valutano così tante situazioni) al post in cui Acerbi ha detto no e ha parlato di mancanza di rispetto di Spalletti, che ha scelto la via della sarcastica ironia parlando di quel like: "I like di Mancini? Non scherziamo: secondo me gli hanno rubato il telefono e c'è qualcuno che li mette per farlo passare male, può succedere. Ormai il telefono viene hackerato a tutti: io penso che sia successo così, non vorrei pensare diversamente".

Le parole di elogio per Rugani

Convocato all'ultim'ora, dopo la rinuncia di Acerbi e l'infortunio di Gabbia, invece Daniele Rugani che con grande gioia è tornato a far parte del gruppo azzurro. Spalletti ha apprezzato l'entusiasmo: "Ho già scelto, abbiamo Bastoni, Coppola e Rugani, che ho trovato con un’attenzione eccezionale. Quando gli ho detto che sarebbe stato convocato, si è buttato giù per le scale. Sbatteva la porta per arrivare l’ora di pranzo con la squadra. Io Rugani l’ho seguito anche durante la stagioni, perché lì c’era Farioli, che è delle mie parti. Lui me ne ha parlato benissimo. Mi ha detto che il suo sogno era tornare in Nazionale".