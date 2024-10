video suggerito

Sneijder ricorda cosa ha fatto Busquets contro l'Inter e sbotta: "Fastidioso e piagnucolone" Durante una trasmissione in Olanda, l'ex centrocampista dell'Inter ha attaccato duramente il centrocampista spagnolo: "Litigavo letteralmente con lui in ogni partita". E ha spiegato perché.

"Fastidioso e piagnucolone". Wesley Sneijder non usa giri di parole per ricordare il calciatore che, più di tutti, lo ha impressionato negativamente per un certo modo di stare in campo e per alcuni atteggiamenti che metteva in atto durante i match. Chi è il giocatore che, tutt'ora, fa ribollire il sangue nelle vene all'ex olandese dell'Inter? Sergio Busquets, ex colonna del Barcellona oggi all'Inter Miami assieme a Lionel Messi che per tanti anni è stato suo compagno di ventura in blaugrana. Ha un ricordo così negativo del suo comportamento che un giorno gli dette appuntamento in vacanza perché "così io e te possiamo finalmente parlare…".

Perché Sneijder definisce l'ex centrocampista del Barcellona "fastidioso"

Sneijder ha raccontato episodi di carriera coincisi coi match contro lo spagnolo, lo ha fatto durante una trasmissione su Ziggo Sports. A un certo punto l'ex Ajax s'è preso il centro della scena per il duro affondo nei confronti dell'ex avversario. A distanza di anni dall'ultima volta che si sono incontrati ha ben nitido cosa faceva Busquets e a quali "trucchetti" ricorreva al punto da definirlo "davvero molto fastidioso… uno a cui era permesso di picchiare, sembrava intoccabile. Poi quando invece era lui a subire un fallo, iniziava a lamentarsi".

Lo trovava insopportabile: "Litigavo letteralmente con lui in ogni partita". Non è solo questione di antipatia a pelle, c'è dell'altro dietro la voglia dell'olandese di dirgliene quattro anche adesso che ha appeso le scarpette al chiodo e le loro strade mai s'incroceranno più (almeno dal punto di vista sportivo).

Busquets e il finto dolore dopo un fallo subito dall'ex interista Motta in Champions

A Sneijder viene chiesto di fare un esempio tangibile per spiegare meglio la sua riflessione. E lui non si tira indietro, aziona il rewind dei ricorsa e torna indietro nel tempo fino al 2010, quando vestiva la maglia dell'Inter e incontrò i catalani nell'andata della semifinale di Champions League. Wes ricorda bene quell'incontro vinto per 3-1 e scandito anche da una sua rete oltre a quelle di Maicon e Milito che in rimonta schiantarono il Barça (passato in vantaggio con Pedro).

"Nel 2010 abbiamo battuto il Barcellona 3-1 in casa e al ritorno dovevamo andare in casa loro. Ricordo quando, nella gara del Camp Nou, Thiago Motta lo colpì e Busquets cominciò a rotolarsi per terra mentre teneva il viso nascosto tra le mani e sbirciava per capire se Motta era stato espulso oppure no. Poi si è alzato e stava benissimo, nel suo puro stile di calciatore che finge. Un avversario disgustoso contro cui giocare".

Cosa è successo quando Wesley Sneijder e Busquets si sono affrontati in partita

Sono quattro le sfide in cui l'olandese e lo spagnolo si sono incontrati nel corso della carriera. Nel 2010 ci fu il doppio confronto in semifinale di Champions che incoronò l'Inter di José Mourinho ed eliminò i blaugrana. Nell'estate dello stesso anno Sneijder e Busquets si ritrovarono di fronte ai Mondiali in Sudafrica: in finale di Coppa del Mondo a vincere fu la Spagna con un gol di Iniesta ai supplementari. Quattro anni più tardi, sempre in Coppa del Mondo, i "tulipani" consumarono la vendetta nella fase ai gironi dell'evento iridato in Brasile: finì 5-1 per l'Olanda (doppietta di van Persie e Robben, gol di de Vrij) con Wes autore di due assist decisivi.