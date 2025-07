video suggerito

Adriano Panatta ricorda la cosa peggiore che ha fatto: “Con Mita Medici mi comportai come una m…” Adriano Panatta racconta oggi “la cosa peggiore che ha fatto”, e non riguarda il tennis: “Mita Medici era una ragazza deliziosa, me ne sono sempre vergognato”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Adriano Panatta tra due giorni compirà 75 anni, vissuti al massimo dentro e fuori dal campo. Campione di tennis, poi di motonautica, capitano di Coppa Davis, telecronista, commentatore. Tutto fatto con la classe che lo contraddistingueva con la racchetta in mano e lo portò a vincere il Roland Garros nel 1976 ed essere numero 4 al mondo. Ai tempi d'oro, negli anni '70, Panatta riempiva anche le pagine di cronache rosa per le sue frequentazioni femminili ed è proprio riguardo una sua relazione, quella con Mita Medici, che oggi svela "la cosa peggiore che ha fatto".

Adriano Panatta racconta cosa accadde con la sua compagna Mita Medici: "Me ne sono sempre vergognato"

Mita Medici, romana come Panatta e sua coetanea (farà 75 anni ad agosto), era all'epoca legata al campione, poi accadde l'episodio che distrusse tutto, raccontato così da Adriano: "Mita Medici, che si chiama in realtà Patrizia, era una ragazza deliziosa. Ma una sera a Milano, al Santa Lucia, arriva Loredana Bertè. Pelliccia di scimmia, modi da star. Andai via con lei. Mi comportai come una merda. Me ne sono sempre vergognato".

Mita Medici ha raccontato il tradimento di Adriano Panatta in TV lo scorso marzo

La vicenda avvenne durante una tournée teatrale della Medici, soubrette e attrice tuttora attivissima. Poi Panatta con la Berté avrebbe avuto una relazione che li catapultò al centro dell'attenzione mediatica: una storia intensa e passionale, tipica del jet set di quell'epoca. Adriano racconta un aneddoto al Corriere della Sera che lo spiega in maniera vivida.

La storia con Loredana Berté: "Andammo al cinema, si accesero le luci. Era praticamente nuda"

"Eravamo una coppia da film? Una sera andiamo al cinema. Loredana aveva una minigonna ascellare. Mise la gambe sul sedile davanti. Si accesero le luci nell'intervallo: era praticamente nuda. Dalla galleria mi gridarono: ‘A Panatta, puoi pure vincere, ma vattene affanculo…'. Quante donne ho avuto? La penso come Agnelli: parlo con le donne, non delle donne".

Adriano Panatta e Loredana Berté quando facevano coppia negli anni ’70

La storia tra Panatta e Berté durò circa un anno, Loredana poi raccontò: "Per me è stato il primo amore, forte, passionale, puro, positivo. Poi però mi lasciò per sposare una ragazza che poi è ancora la mia migliore amica…". Ovvero Rosaria Luconi, con cui il campione romano è stato sposato per 40 anni, fino alla separazione nel 2014, e dalla quale ha avuto i suoi tre figli: Niccolò (1975), Alessandro (1979) e Rubina (1980).